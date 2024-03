Czy możliwe jest uzyskanie dostępu do HBO MAX, Disney+ i Polsat Box Go Plus poprzez jeden pakiet? Okazuje się, że można, że jest to możliwe. All in Streaming to nowa oferta Plusa scalająca platformy streamingowe. Znamy cenę pakietu.

Trzy w jednym - tak można najszybciej opisać nową ofertę dostępną w Plusie. W praktyce wykupujemy jeden pakiet i uzyskujemy dostęp do trzech platform czyli: HBO MAX, Disney+ oraz Polsat Box Go Plus. Wszak istnieją alternatywy dla Netflixa.

All in Streaming to 3 platformy i 1 pakiet - jaka cena?

Pakiet All in Streaming dostępny jest od 4 marca 2024 r. Dostęp do trzech platform w jednym pakiecie oznacza wygodę oraz oszczędność. Ile wobec tego kosztuje All in Streaming?

Abonenci z umową na 24 miesiące mogą korzystać z obszernego pakietu All in Streaming w cenie 49,99 zł miesięcznie. Co więcej, w zależności od wybranego abonamentu, można skorzystać ze wskazanych platform przez 3 lub 6 miesięcy w prezencie.

Przy abonamentach głosowych od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, klienci otrzymują 6 miesięcy w prezencie. Przy niższych abonamentach są to tylko 3 miesiące w prezencie.

Co oferuje All in Streaming?

Disney+ to przede wszystkim bogata oferta produkcji od Disney, Marvel, Gwiezdnych Wojen, Pixara, National Geographic i Star. W HBO MAX znajdziemy popularne filmy i seriale od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network czy Max Originals.

Z kolei Polsat Box Go Plus to dostęp do 34 kanałów telewizyjnych i ponad 40 tys. godzin materiałó VOD bez reklam, a także różnorodne seriale czy programy rozrywkowe.

Źródło: Plus