Chociaż decyzja podjęta swojego czasu przez zarządzających serwisem Netflix wydawała się kontrowersyjna, finalnie zapewniła platformie spodziewane korzyści. Za blokowanie współdzielenia kont zabierze się też HBO Max.

Wydawało się, że w kontekście platformy należącej do Warner Bros. Discovery w tym roku najważniejsza będzie zapowiadana transformacja z HBO Max w Max. Wygląda jednak na to, że dla wielu osób korzystających z HBO Max większe znacznie może mieć to, co sugerują najświeższe doniesienia.

HBO Max zablokuje współdzielenia kont

Wedle branżowych mediów, szefostwo Warner Bros. Discovery przygotowuje się do wdrożenia nowej polityki. Najważniejszym z założeń mają być ograniczenia uniemożliwiające udostępnianie haseł do konta osobom, które same nie płacą za usługę. Potwierdził to JB Perrette, szef Warner Bros. Discovery ds. globalnej transmisji strumieniowej i gier JB Perrette.

Powołująca się na jego słowa redakcja Wired podaje, że proces blokowania współdzielenia kont na HBO Max rozpocznie się już w tym roku. Nowe zasady będą stopniowo obejmować kolejne kraje, docelowo zostaną wprowadzone na wszystkich rynkach.

JB Perrette nie ukrywa, że inspiracją do takich działań była analogiczna decyzja podjęta przez zarządzających serwisem Netflix, gdzie cały proces przebiegł bardzo sprawnie. Również dla HBO Max zakaz współdzielenia kont ma być „kolejną szansą na rozwój”.

Netflix przetarł szlaki. Kolejne serwisy robią to samo

Plany Warner Bros. Discovery są ogłaszane zaledwie kilka tygodni po tym, jak dokładnie to samo ogłosili właściciele Disney+. Zarówno w tym przypadku, jak i na Netflix, zakazy nie dotyczą osób zamieszkujących to samo gospodarstwo domowe. Bardzo prawdopodobne, że na HBO Max będzie identycznie, ale na szczegóły trzeba poczekać.

Netflix zabrał się za zakaz współdzielenia kont już w 2023 r. Liczono, że pomoże to zwiększyć liczbę subskrybentów. Mimo sporej fali krytyki ze strony niektórych użytkowników, finalnie władze Netflix są zadowolone z efektów, jakie przyniosła nowa polityka.

Źródło: wired, zdjęcie otwierające: unsplash