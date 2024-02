Blokada współdzielenia konta na Netflix w oczach niejednego użytkownika przelała szalę goryczy. Naturalnym stało się więc poszukiwanie alternatyw. Tych całe szczęście nie brakuje, a my postanowiliśmy przeanalizować dla Was ich ofertę. Kto ma najatrakcyjniejsze warunki cenowe?

Ile kosztują serwisy streamingowe?

Mimo wprowadzonych ograniczeń i związanej z nimi dezaprobaty ze strony użytkowników Netflix nadal pozostaje znaczącym graczem na rynku streamingowym. Na razie nie pojawiły się informacje sugerujące, że usługa u nas podrożeje, jednak nie tak dawne doniesienia mogą budzić pewne obawy. W wybranych krajach najtańszy abonament bez reklam zniknął bowiem z oferty. Póki zmiany nie dotarły jeszcze do Polski, cennik platformy prezentuje się następująco:

Pakiety Netflix Plan Podstawowy Plan Full HD Plan 4K/HDR HD Full HD 4K/HDR 1 ekran 2 ekrany 4 ekrany 29 zł / m-c 43 zł / m-c 60 zł / m-c

Przyjrzymy się ofertom konkurencyjnych dla Netflixa platform, które w Polsce zyskują coraz większą popularność. Nierzadko użytkownicy decydują się na równoległą subskrypcję kilku z nich, jednak w dłuższej perspektywie trudno utrzymać taki stan rzeczy. Poniżej porównujemy oferty takich graczy jak HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video, Player, Canal+ Online, Disney+ i SkyShowtime. Kto wychodzi z tej batalii zwycięsko?

HBO Max

HBO Max albo, jak stara się nas przyzwyczaić producent, po prostu Max (spoufalają się) może pochwalić się bogatą kolekcją produkcji, które jeszcze niedawno gościły na wielkim ekranie, jak i tych, które wpisały się złotymi zgłoskami w kanon światowego dziedzictwa kinematografii. Odnajdą się tu też fani superbohaterskiego uniwersum DC i Cartoon Network.

Miesięczny dostęp do biblioteki platformy kosztuje 29,99 zł miesięcznie lub 234,99 zł w przypadku subskrypcji rocznej (czyli za miesiąc płacimy w praktyce niecałe 19,60 zł). Na koncie można utworzyć do 5 profili dla dzieci i dorosłych z możliwością odtwarzania na maksymalnie 3 urządzeniach jednocześnie. Oznacza to, że za cenę Planu Podstawowego Netflixa otrzymujemy możliwości plasujące się gdzieś pomiędzy Planem Standard a Planem Premium, więc cena HBO Max jest całkiem dobra.

Niestety, podobnie jak Netflix i Disney+, HBO Max również planuje wdrożyć rozwiązania w zakresie blokady współdzielenia konta.

Obejrzyj w

Apple TV+

Być może słyszeliście o “Czasie krwawego księżyca”, “Napoleonie” czy właśnie wkraczającym do kin “Argylle”? Otóż te wszystkie, wielkoekranowe hity powstawały pod znakiem nadgryzionego jabłka. Koniec końców każde z nich wyląduje też w serwisie VOD od Apple – Apple TV+. Jak widać, temu ostatniemu nie brakuje rozmachu i choć nie należy do najpopularniejszych opcji, zdecydowanie nadrabia jakością.

Wielu z jego produkcji nie da się obejrzeć nigdzie indziej. Poza dostępem do treści oryginalnych w streamingu, można też wypożyczać filmy (macie 30 dni na rozpoczęcie oglądania wypożyczonego filmu i 48 godzin od startu oglądania) albo je kupować (wówczas film zostaje przypisany do konta na stałe).

Przy zakupie jednego z urządzeń Apple otrzymujecie darmowy dostęp do platformy streamingowej przez 3 miesiące. Jeśli jednak nie planujecie akurat kupna nowego iPhone'a, po bezpłatnym 7-dniowym okresie próbnym można zdecydować się na miesięczną subskrypcję w cenie 34,99 zł.

Pewną oszczędność możecie poczynić też dzięki pakietowi Apple One, który dodatkowo obejmuje trzy inne usługi Apple (iCloud+, Apple Music, Apple Arcade) w ramach jednej subskrypcji miesięcznej. Ceny planów Apple One zaczynają się już od 39,99 zł miesięcznie.

Serwis regularnie organizuje też akcje promocyjne, w ramach których dostęp do kompletnej biblioteki treści możecie uzyskać zupełnie za darmo – najczęściej na 2 lub 3 miesiące. Nierzadko oferta kierowana jest także do powracających użytkowników. Warto więc pozostać czujnym, zwłaszcza że w planach są już kolejne podwyżki.

Z serwisu możecie korzystać na 3 urządzeniach jednocześnie.

Obejrzyj w

Amazon Prime Video

Prime Video to prawdziwy fenomen na rynku VOD. Serwis od dawna pozostaje liderem w kategorii cenowej, oferując dostęp do swojej kompletnej biblioteki za… 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł w skali roku. Udostępnia też darmowy, 30-dniowy okres próbny. Warto korzystać, póki można, ponieważ również w tym przypadku nie obyło się bez zapowiedzi podwyżek (lub reklam).

Usługą można cieszyć się jednocześnie na trzech urządzeniach, a w dodatku otrzymujemy darmową dostawę produktów kupionych na Amazonie i nieodpłatny dostęp do gier w usłudze Prime Gaming. Cena Amazon Prime jest zatem potrójnie atrakcyjna.

Player

Player to polska platforma należąca do grupy TVN, która oferuje dostęp do wszystkich produkcji, jakie znajdziemy w telewizyjnej ofercie tego dostawcy. Częstokroć popularne seriale mają swoją premierę najpierw na Playerze, a dopiero później trafiają na antenę TVN-u, co stanowi ciekawe rozwiązanie dla zniecierpliwionych widzów telewizji linearnej.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku Apple TV+, oprócz oferty SVOD serwis udostępnia wybrane tytuły do wypożyczenia.

Miesięczny abonament będzie zależał od tego, na jaki zdecydujemy się pakiet. Najtańsza opcja to Player z reklamami, oferowany w cenie 10 zł miesięcznie. Pakiet bez bloków reklamowych to już koszt 20 zł w skali miesiąca. Serwis udostępnia też pakiety łączone:

Eurosport Extra Player (z reklamami) , w ramach którego – oprócz standardowej oferty Playera – otrzymujemy dostęp m.in. do Ligi Mistrzów w piłce ręcznej, Pucharu Świata w skokach narciarskich i Pucharu Świata w snowboardzie (cena: 20 zł / 30 dni),

, w ramach którego – oprócz standardowej oferty Playera – otrzymujemy dostęp m.in. do Ligi Mistrzów w piłce ręcznej, Pucharu Świata w skokach narciarskich i Pucharu Świata w snowboardzie (cena: 20 zł / 30 dni), Player (z reklamami) + kanały TV (cena: 30 zł / 30 dni),

(cena: 30 zł / 30 dni), Player (z reklamami) + HBO (40 zł / 30 dni),

(40 zł / 30 dni), Player (bez reklam) + Canal+ (69 zł / 30 dni).

Co ciekawe, po likwidacji serwisu VOD.pl w Playerze wyodrębniono darmową przestrzeń, podzieloną na poszczególne kategorie tematyczne, w ramach których uruchomiono telewizję linearną online (tzw. kanały nowej generacji). Jeśli nie przeszkadzają Wam bloki reklamowe, a określone formaty są Wam bliskie, warto się zainteresować.

Korzystając z Playera, na jednym koncie można jednocześnie oglądać treści na 5 urządzeniach.

Obejrzyj w

Canal+ Online

Dla tych, którzy nie potrzebują tak rozbudowanej oferty, jaką oferuje Netflix, dobrą opcją może okazać się Canal+ Online. Można tu znaleźć sporo nagradzanych (w tym europejskich, a zwłaszcza polskich) produkcji, dokumentów, a także transmisji sportowych i kanałów telewizyjnych. Do wyboru użytkowników oddano rozbudowaną ofertę pakietów (np. HBO i Eleven Sports), dzięki czemu serwis może jeszcze trafniej odpowiadać na Wasze preferencje.

Najtańsza opcja – za 29 zł miesięcznie – daje dostęp do seriali i filmów. Jeśli chcemy rozszerzyć pakiet o wydarzenia sportowe, zapłacimy już 54 zł w skali miesiąca. Dużo taniej jest, gdy zdecydujemy się na płatność z góry, za cały rok: wówczas cena za pierwszy pakiet wyniesie 228 zł (a więc 19 zł miesięcznie), a za drugi – 468 zł (39 zł miesięcznie).

Canal+ daje dostęp do 10 profili, ale oglądać jednocześnie możemy jedynie na 2 urządzeniach naraz.

Obejrzyj w

Disney+

Disney+ to pozycja obowiązkowa dla miłośników ponadczasowych bajek Disneya, animacji Pixara, produkcji spod szyldu Marvela i ze świata Gwiezdnych Wojen.

Niestety, serwis ostatnimi czasy nie rozpieszcza widzów nad Wisłą. Koniec ubiegłego roku przyniósł podwyżki cen, które wynoszą aktualnie 37,99 zł miesięcznie lub 379,90 zł w przypadku subskrypcji rocznej.

Co więcej, włodarze zaczęli już podejmować kroki w związku z planowaną blokadą współdzielenia kont. Choć na ten moment zmiany nas jeszcze nie dosięgnęły, kształt umów subskrypcyjnych w nowym brzmieniu nie pozostawia wątpliwości – prędzej czy później, ale będziemy następni.

Na jednym koncie Disney+ można stworzyć do 7 profili, a jednoczesne oglądanie jest możliwe na maksymalnie 4 urządzeniach.

Obejrzyj w

SkyShowtime

Na sam koniec – świeżynka na rynku, która mogła ostatnio pochwalić się kilkoma głośnymi premierami (w tym “Super Mario Bros. Film”). Nadto oferuje m.in. dostęp do treści Showtime, Paramount+, Sky, Universal, Nickelodeon czy Peacock.

Możecie zapoznać się z nimi w cenie 24,99 zł miesięcznie lub 198,99 zł w przypadku płatności za cały rok z góry (a więc 16,59 zł miesięcznie). Biorąc pod uwagę, że biblioteka serwisu wciąż pozostaje w “budowie”, a nośne tytuły trafiają do niej pojedynczo, właśnie cena oferowana w ramach subskrypcji rocznej wydaje się tu górną, opłacalną granicą.

Platforma VOD Najtańszy pakiet w ofercie

(w przeliczeniu na miesiąc, w tym przy zapłacie za rok z góry) HBO Max 19,60 zł (pakiet roczny) Apple TV+ 34,99 zł Amazon Prime Video 4,08 zł (pakiet roczny) Player 10 zł (reklamy) Canal+ Online 19 zł (pakiet roczny) Disney+ 31,66 zł (pakiet roczny) SkyShowtime 16,59 zł (pakiet roczny)

Źródło: Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Canal+ Online, Player, SkyShowtime