Wiemy już, że Netflix na to nie pozwala, ale czy abonenci HBO Max mogą dzielić się kontem ze znajomymi, którzy z nimi nie mieszkają? Właściciele serwisu wyjaśnili tę kwestię w wiadomości.

Netflix zablokował możliwość współdzielenia konta z osobami spoza jednego gospodarstwa domowego. Tak naprawdę wprowadził jedynie narzędzie pozwalające na egzekwowanie tego, co od dawna było zapisane w regulaminie. Podobny zapis można było znaleźć w warunkach korzystania z HBO Max i teraz przedstawiciele tej usługi postanowili wyjaśnić swoje stanowisko w tej kwestii.

Współdzielenie konta HBO Max? Właściciele mówią „tak”

Właściciele HBO Max wysłali do swoich użytkowników wiadomość, w której wyjaśnili, że osoby, którym udostępniają hasło, nie muszą być członkami tego samego gospodarstwa domowego.

E-mail zatytułowany „Ważne informacje dotyczące Twoich Warunków Korzystania” przenosi użytkowników do strony, która z kolei prowadzi do dokumentu, w którym zaznaczono, że firma zobowiązuje się nie wykonywać zapisu brzmiącego tak, że „możemy ograniczyć maksymalną liczbę Upoważnionych Użytkowników, których Użytkownik może dodać albo którzy będą mogli jednocześnie korzystać z Platformy. Upoważnionymi Użytkownikami mogą być tylko członkowie najbliższej rodziny albo gospodarstwa domowego".

Ile kosztuje HBO Max na dwie lub trzy osoby?

Biorąc pod uwagę to, ile kosztuje HBO Max, przy podziale na dwie lub trzy osoby można nie tylko sporo zaoszczędzić, ale też zapłacić dużo mniej niż za konkurencyjne usługi (no, może poza Amazon Prime Video). Konkretnie: kupując jedno konto na dwie osoby, każda zapłaci po 15 zł na miesiąc (lub niespełna dychę przy płatności za rok z góry). W przypadku trzech osób będzie to odpowiednio 10 zł lub zaledwie 6,50 zł.

Dlaczego przyjmujemy podział akurat na dwie lub trzy osoby? Wynika to z faktu, że HBO Max umożliwia równoczesne oglądanie treści właśnie na trzech ekranach. Jednakże liczba możliwych do utworzenia profili jest większa – konkretnie wynosi pięć.

Źródło: HBO Max