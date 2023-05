To koniec ze współdzieleniem konta Netflix w Polsce. Pakiet za 15 złotych miesięcznie to coś, o czym trzeba już zapomnieć. Chcąc dzielić się kontem, będzie trzeba uiścić dodatkową opłatę.

Współdzielenie konta Netflix w Polsce – koniec tego dobrego

Dzielenie się jednym kontem Netflix ze znajomymi było do tej pory świetnym sposobem na oszczędności. Od wielu miesięcy właściciele usługi podkreślali jednak, że regulamin zakazywał współdzielenia konta przez osoby spoza jednego gospodarstwa domowego. A skoro tak, to robić tak nie wolno – no chyba, że zapłacisz.

W e-mailach przesyłanych do abonentów, Netflix wyjaśnia, że jednym kontem można się dzielić jedynie z osobami z danego gospodarstwa domowego. Jeśli jest inaczej, to właściciele serwisu dają dwie możliwości. Pierwsza polega na natychmiastowym zaprzestaniu. specjalnie po to przygotowano funkcję przeniesienia profilu. Dzięki temu na nowym koncie pojawi się cała zawartość, w tym historia, „moja lista” i rekomendacje. A druga opcja?

Netflix wprowadza opłaty za współdzielenie konta

Druga opcja to nowość, którą Netflix zapowiadał od dłuższego czasu. Chodzi mianowicie o możliwość udostępniania konta osobie, która mieszka gdzie indziej. Oczywiście za dodatkową opłatą, wynoszącą 9,99 zł miesięcznie (a koszt ten ponosić będzie główny abonent).

Do tej pory więc istniała możliwość, by za Netflix płacić zaledwie 15 złotych miesięcznie. Teraz minimalny koszt wyniesie 26,50 zł. Możliwy do podziału na dwie osoby pakiet Netflix Standard kosztuje w takim przypadku 53 zł miesięcznie, a dzielony na trzy osoby Netflix Premium – 80 zł.

Opcja pierwsza polegająca na utworzeniu własnego konta i samodzielnym opłacaniu abonamentu nie jest więc wcale taka głupia – Podstawowy pakiet Netflix kosztuje wszak 29 zł. Z drugiej strony, przy podziale wciąż możemy liczyć na wyższa jakość (4K, a nie Full HD) za minimalnie niższą cenę, więc może i nie ma tego złego…

Źródło: Netflix Polska