High on Life zadebiutuje na początku przyszłego miesiąca, a tymczasem twórcy chcą zachęcić graczy do swojej produkcji. W sieci pojawił się kolejny „szalony" materiał z rozgrywki.

High on Life - nowy zwiastun

Gra studia Squanch Games, opracowana we współpracy z twórcą serialu Rick i Morty - Justinem Roilandem, będzie miała swoją premierę już niedługo. Do tej pory deweloperzy zaprezentowali już kilka materiałów z gry, w tym całkiem obszerny zwiastun z rozgrywką, ukazujący eksplorację biomu Zephyr Paradise. Kolejny, 25-minutowy gameplay, przygotowany przez serwis Gamespot prowadzi nas przez różne poziomy gry, przybliża barwną obsadę postaci oraz walki z hordami przeciwników. W materiale słychać też mnóstwo zabawnych mądrości wypowiadanych przez nietypową broń.

W grze z pewnością nie zabraknie abstrakcyjnego humoru oraz niekonwencjonalnych rozwiązań. Pierwszoosobowa strzelanka High on Life opowiada o kartelu kosmitów narkotyzujących się... ludźmi. Gracz, razem ze swoją gadającą bronią, przemierza różne biomy i miejsca w całym kosmosie, by stać się zabójczym międzygalaktycznym łowcą nagród, jakiego kosmos jeszcze nie widział. W międzyczasie konieczne będzie zbieranie łupów i kolekcjonowanie technologii obcych, by zmierzyć się z Garmantousem i jego bandą zbirów.

Kiedy premiera High on Life?

High on Life pojawi się już 13 grudnia 2022 roku na pecetach oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Gra będzie dostępna również w Xbox Game Pass.

Źródło: youtube, steam