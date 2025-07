Nowa bezprzewodowa myszka od Razer. Cobra HyperSpeed oficjalnie

Razer zaprezentował myszkę Razer Cobra HyperSpeed, nowy model w serii Cobra, przeznaczony dla graczy praworęcznych. Urządzenie łączy wydajność, personalizację i immersję, zachowując przy tym kompaktowy rozmiar.

Kolejna nowość od Razer. Niedawno poznaliśmy szczegóły DeathAdder V4 Pro, teraz nadszedł czas na Cobra HyperSpeed. Ta mysz waży 62 gramy, co zapewnia wygodne i precyzyjne sterowanie. Mysz ma 9 programowalnych przycisków, które można przypisać do skrótów lub makr. Wbudowana pamięć umożliwia zapisanie 5 profili, co ułatwia przełączanie się między ustawieniami w zależności od gry.

Razer Cobra HyperSpeed w szczegółach

Myszka wyposażona jest w sensor optyczny Razer Focus X 26K, oferujący czułość do 26 000 DPI i 99,6 proc. dokładności śledzenia. Czterostrefowe podświetlenie Razer Chroma RGB obsługuje 16,8 miliona kolorów i synchronizuje się z ponad 300 grami.

Ulepszony Razer Optical Scroll Wheel jest trzy razy trwalszy od tradycyjnych rozwiązań mechanicznych, oferując lepsze wyczucie i kontrolę. Nowe przełączniki optyczne Gen-4 zapewniają bardziej satysfakcjonujące kliknięcie i mają żywotność do 100 milionów kliknięć.

Razer Cobra HyperSpeed oferuje łączność przez Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth oraz przewodowo przez USB-C. Na jednym ładowaniu działa do 110 godzin w trybie HyperSpeed i do 170 godzin w trybie Bluetooth.

Myszka współpracuje także z systemem ładowania bezprzewodowego Razer HyperFlux V2, stacją dokującą Mouse Dock Pro oraz adapterem Wireless Charging Puck do ładowania na kompatybilnych ładowarkach bezprzewodowych.

Ile kosztuje Razer Cobra HyperSpeed?

Razer Cobra HyperSpeed jest dostępna w sugerowanej cenie detalicznej 99,99 USD / 119,99 EUR. Myszka jest już dostępna na oficjalnej stronie Razer, w sklepach RazerStores oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.