High on Life zapowiada się na ciekawą strzelankę z wyjątkowo oryginalnym, gadającym arsenałem. Mimo tego Squanch Games woli nie wydawać jej w najgorętszym okresie.

Prawdziwe powody opóźnienia premiery High on Life

Często powtarzają się głosy, że opóźnienia to obecnie plaga w branży gier. Również w przypadku High on Life mieliśmy z nim do czynienia. Grę planowano oddać w ręce graczy w październiku, ale ostatecznie stanie się to dopiero 13 grudnia. Ogłaszając tę decyzję twórcy wspominali o potrzebie wyeliminowania niedociągnięć, ale okazuje się, że było to sporym niedopowiedzeniem. W ostatnim wywiadzie, Mikey Spano (chief creative office studia Squanch Games) przyznał, że decyzję podjęto w obawie przed koniecznością rywalizowania o klienta z bardzo mocnymi konkurentami.

I trudno tego argumentu nie rozumieć. Opóźnienia opóźnieniami, ale w październiku oraz na przełomie października i listopada faktycznie powinno być bardzo gorąco. Mikey Spano jako główne powody przesunięcia High on Life wymienił Call of Duty: Modern Warfare II i God of War: Ragnarok, ale przecież można dorzucić do tego także Scorn czy Gotham Knights, pomijając już obiecująco zapowiadające się produkcje z innych gatunków niż strzelanka/akcja. Zaznaczył jednak, że dodatkowy czas nie zostanie zmarnowany, a rzeczywiście wykorzystany do poprawienia niektórych elementów w grze.

Jak wygląda rozgrywka w High on Life?

Do High on Life rękę przykładają twórcy Ricka i Morty’ego, którzy również tutaj zamierzają zaserwować coś niebanalnego. Może i sama fabuła z kosmitami to w grach nic nowego, ale już dodanie do tego, że chcą oni wytworzyć z ludzi narkotyki brzmi ciekawiej. Zadaniem bohatera, a tym samym i graczy, będzie powstrzymanie obcych. Przy pomocy naprawdę wyjątkowego, gadającego arsenału. I to często nieprzebierającego w słowach.

Jeśli nie widzieliście jeszcze jak prezentuje się rozgrywka w High on Life, to w każdej chwili możecie nadrobić zaległości. Chociażby przy pomocy poniższych materiałów wideo, jakie zostały zaprezentowane podczas niedawnych targów Gamescom 2022.

Macie w planach ograć ten tytuł? High on Life będzie dostępny na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Trafi również do usługi Game Pass.

