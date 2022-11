Hikvision wchodzi na rynek dysków SSD pod PCI-Express 4.0. Dyski Hikvision G4000 i G4000E to propozycja dla wymagających klientów, którzy oczekują dobrych parametrów i niewygórowanej ceny.

Firma Hikvision jeszcze nie jest zbyt dobrze rozpoznawana na naszym rynku, ale ostatnio wypuszcza coraz więcej ciekawych dysków SSD M.2. Tym razem producent przygotował szybkie modele pod PCI-Express 4.0.

Hikvision G4000 i G4000E – szybkie dyski SSD pod PCIe 4.0

Modele Hikvision G4000 i G4000E występują w trzech wersjach pojemnościowych: 512 GB, 1 TB i 2 TB. Oczywiście mamy do czynienia z nośnikami typu M.2 2280 pod PCI-Express 4.0 – takie dyski sprawdzą się w komputerach, laptopach, ale też w konsoli PlayStation 5.



Modele Hikivision G4000 oferują lepsze parametry, ale są trochę droższe



Dyski Hikivision G4000E oferują gorsze parametry i są trochę tańsze

Producent nie podaje dokładnej specyfikacji dysków. Wiemy tylko tyle, że bazują one na „wysokiej jakości kościach pamięci 3D NAND flash typu TLC”. Nie znajdziemy tutaj żadnego dodatkowego chłodzenia, więc konieczne będzie zamontowanie nośnika w złączu z radiatorem.

Modele G4000 mają osiągać transfery sekwencyjne dochodzące do 7450 MB/s przy odczycie i 6750 MB/s przy zapisie oraz liczbę operacji losowych do 690 000 IOPS przy odczycie i 860 000 IOPS przy zapisie. Modele G4000E są słabsze – osiągają transfery odpowiednio do 5100 MB/s i 4200 MB/s oraz liczbę operacji losowych do 880 000 IOPS.

Specyfikacja dysków Hikvision G4000 i G4000E

pojemność: 512 GB, 1 TB, 2 TB

typ: M.2 2280

interfejs: PCI-Express 4.0 x4

wydajność: G4000: 7450/6750 MB/s G4000E: 5100/4200 MB/s

operacje losowe: G4000: 690 000/860 000 IOPS G4000E: 880 000 IOPS



Hikvision kusi atrakcyjną ceną

Dyski Hikvision G4000 i G4000E powinny zaliczać się do jednych z najtańszych modeli pod PCI-Express 4.0. Początkowo do sprzedaży trafią wersje o pojemności 512 GB i 1 TB – sugerowane ceny to odpowiednio:

Hikvision G4000 512 GB – 339 złotych

Hikvision G4000 1 TB – 539 złotych

Hikvision G4000E 512 GB - 325 złotych

Hikvision G4000E 1 TB – 529 złotych

Źródło: Hikvision