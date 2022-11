Kingston Fury Renegade to jedne z topowych dysków SSD NVMe. Producent przygotował ich ulepszone wersje, które zyskały radiator – dodatek nie tylko poprawia wygląd sprzętu, ale też pozwoli uzyskać lepsze osiągi.

Zwykłe dyski Kingston Fury Renegade SSD zadebiutowały rok temu i od tego znajdują się w czołówce topowych dysków SSD NVMe. Recenzenci chwalą świetne osiągi nośników, ale zwracali uwagę na brak radiatora. Teraz to się zmienia.

Dyski Kingston Fury Renegade SSD teraz też z radiatorem

Modele Kingston Fury Renegade SSD z radiatorem (+ Heatsink) bazują na tej samej konstrukcji co zwykłe modele Kingston Fury Renegade SSD. Producent zastosował 8-kanałowy kontroler Phison PS5018-E18, kości pamięci Micron 176L TLC NAND i dodatkową pamięć podręczną DDR4 RAM.

Specyfikacja przekłada się na świetne osiągi - to czołówka nośników pod PCI-Express 4.0 x4. Dyski oferują transfery sekwencyjne sięgające 7300 MB/s przy odczycie i 7000 MB/s przy zapisie oraz liczbę operacji losowych do 1 000 000 IOPS przy losowym odczycie i zapisie.



W nowych wersjach producent zastosował większy radiator, który powinien lepiej sobie radzić z odprowadzaniem ciepła

Standardowe modele korzystały z grafenowo-aluminiowej naklejki wspomagającej odprowadzanie ciepła (tyle, że nie radziła ona sobie zbyt dobrze z tym zadaniem, więc, by przeciwdziałać przegrzewaniu nośnika, konieczne było montowanie go w złączu z fabrycznym radiatorem). Nowe wersje wykorzystują większy, aluminiowy radiator, który powinien dużo lepiej sobie radzić z odprowadzaniem ciepła. Czy tak rzeczywiście będzie? To wykażą testy.

Warto zaznaczyć, że producent udziela na dyski 5-letniej gwarancji z dosyć wysokim współczynnikiem TBW. Na pewno jest to aspekt wyróżniający modele Fury Renegade.

Specyfikacja dysków Kingston Fury Renegade SSD

Model Kingston Fury Renegade SSD 500 GB

(SFYRS/500G / SFYRSK/500G) Kingston Fury Renegade SSD 1 TB

(SFYRS/1000G / SFYRSK/1000G) Kingston Fury Renegade SSD 2 TB

(SFYRS/2000G . SFYRSK/2000G) Kingston Fury Renegade SSD 4 TB

(SFYRS/4000G / SFYRS/4000G) Pojemność 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Kontroler Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Kości pamięci 3D TLC NAND 3D TLC NAND 3D TLC NAND 3D TLC NAND Wydajność - transfery (odczyt/zapis) 7300/3900 MB/s 7300/6000 MB/s 7300/7000 MB/s 7300/7000 MB/s Wydajność - operacje losowe(odczyt/zapis) 450 000/900 000 IOPS 900 000/1 000 000 IOPS 1 000 000/1 000 000 IOPS 1 000 000/1 000 000 IOPS Dodatkowe SFYRS/500G: blaszka

SFYRSK/500G: radiator SFYRS/1000G: blaszka

SFYRSK/1000G: radiator SFYRS/2000G: blaszka

SFYRSK/2000G: radiator SFYRS/4000G: blaszka

SFYRSK/4000G: radiator Współczynnik TBW 500 TB 1 PB 2 PB 4 PB Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat

Kogo zainteresują nowe dyski Kingston Fury Renegade SSD?

Standardowe modele Kingston Fury Renegade SSD to jedne z droższych dysków SSD PCIe 4.0 x4 dostępnych na rynku – ceny wynoszą tutaj odpowiednio 399 zł (500 GB), 569 zł (1 TB), 1169 zł (2 TB) i 2999 zł (4 TB). Wersje z radiatorem zapewne będą trochę droższe, ale jeszcze nie znamy ich cen.



Nowe modele Kingston Fury Renegade SSD będą pakowane w inny kartonik - od razu widać, że mamy do czynienia z wersją z radiatorem

Kingston Fury Renegade SSD+ Heatsink może nie będą należeć do najbardziej opłacalnych modeli, ale taka wersja może być dobrą opcją do komputerów ze złączami M.2 bez dodatkowego chłodzenia lub konsoli PlayStation 5.

Źródło: Kingston