Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 to trzy serie, które między sobą różną się tylko wzornictwem i złączami. Poza tym to równie dobrze wyposażone, a przy tym naprawdę niedrogie telewizory do gier (i nie tylko).

Dobry i tani telewizor do gier – od Hitachi

Input lag na poziomie 17 ms nie jest może najniższym, jaki widzieliśmy, ale jest też więcej niż wystarczający do w pełni komfortowej rozgrywki. Jest po prostu praktycznie nieodczuwalny, a w przypadku telewizorów z tej niższej półki cenowej wcale nie jest to takie oczywiste. Jeżeli więc nie chcesz wydawać za dużo pieniędzy na kompana dla swojego Xboksa czy „Pleja”, to nowe telewizory Hitachi z serii HAL7250, HAK6151 i HAK5750 powinny się sprawdzić.

Są wyposażone w panele typu VA, co powinno oznaczać niezłe kolory, szerokie kąty widzenia i przyzwoity kontrast. Pozytywnie na ten ostatni aspekt na pewno wpłynie też lokalne ściemnianie (polegające na wygaszaniu poszczególnych stref podświetlenia). Dobrze jest widzieć takie rozwiązania w tak niedrogich urządzeniach.

W specyfikacji odnajdujemy nawet wzmiankę na temat HDR-u w trzech formatach: Dolby Vision, HDR10 i HLG, ale przy niezbyt dużej jasności nie ma co liczyć na ich zdumiewające efekty. Niezłej jakości obrazu jak najbardziej można się jednak spodziewać.

Nowe telewizory Hitachi mają Androida na pokładzie

Kolejną ciekawostką, biorąc pod uwagę ceny, jest szeroka funkcjonalność tych telewizorów. Nie tylko są wyposażone we wszystkie tunery do odbioru telewizji naziemnej, satelitarnej i kablowej, mają co najmniej 3 gniazda HDMI i 2 porty USB, a do tego oferują łączność Bluetooth i Wi-Fi, ale też oddają do twojej dyspozycji Androida.

System Smart TV od Google to ponad 4000 aplikacji ze sklepu Google Play, możliwość sterowania głosowego z pomocą Asystenta Google oraz wbudowany Chromecast, ułatwiający przenoszenie treści ze smartfona lub laptopa na duży ekran.

Ile kosztuje telewizor Hitachi? Niedużo

Ceny nowych telewizorów rozpoczynają się od 1349 złotych (za 43-calowy model Hitachi 43HAK5750) i kończą na 2899 złotych (za Hitachi 65HAL7250 o przekątnej 65 cali). Pozostałe rozmiary, w jakich dostępne są te urządzenia to 50, 55, 58 i 65 cali.

Źródło: Hitachi, Vestel Poland, informacja własna

