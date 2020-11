Dlaczego telewizory Samsung QLED na rok 2020 i konsola nowej generacji – PlayStation 5 lub Xbox Series X – to dobrana para? Jest sześć powodów, które podał nam sam producent.

Jaki telewizor do konsol nowej generacji sprawdzi się najlepiej? Odpowiedzi mogą być różne, w zależności od tego, komu zada się takie pytanie. Uzyskaliśmy odpowiedź od producenta, który w Polsce i na świecie sprzedaje najwięcej takich urządzeń – powiedział nam, jakie konkretnie cechy sprawiają, że telewizory Samsung QLED na rok 2020 dobrze dogadują się z konsolami PlayStation 5 i Xbox Series X. Oto…

6 powodów, by do konsoli nowej generacji wybrać telewizor Samsung QLED 2020: gniazda HDMI 2.1 (pozwalające wyświetlać obraz 4K/120fps),

niski input lag (na poziomie maksymalnie kilkunastu milisekund),

automatyczny tryb gry (aktywujący się w momencie wykrycia uruchomionej konsoli),

obsługa technologii FreeSync (zapewniającej płynny obraz przy zmiennej liczbie klatek na sekundę),

funkcja Dynamicznego Korektora Czerni (zwiększająca widoczność szczegółów w ciemnych scenach)

oraz funkcja Game Multi-View (umożliwiająca podzielenie ekranu na dwie części, np. z grą i poradnikiem).

HDMI 2.1, dobry tryb gra i przestrzenne audio. Telewizory Samsung QLED do gier

O tym, że telewizor z HDMI 2.1 to naturalny kompan konsoli nowej generacji, pisaliśmy już niejeden raz. Wynika to przede wszystkim ze specyfikacji tego standardu oraz możliwości oferowanych przez PS5 i Xbox Series X. Dzięki gniazdom tego typu możemy liczyć na 120 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K, na dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania, na automatyczne przechodzenie telewizora w tryb niskiego opóźnienia sygnału czy też na pełne wykorzystanie możliwości drzemiących w podłączonym do TV soundbarze.

Istotny jest jednak również oferowany w telewizorach tryb Gra. Znajdziesz go u wszystkich czołowych producentów, ale tym razem skoncentrujemy się na tym, który do dyspozycji swoich klientów oddaje Samsung. W jego QLED-ach użytkownicy mogą liczyć na automatyczne dostosowywanie parametrów, upłynnianie Game Motion Plus oraz zwiększanie widoczności w ciemnych scenach (za sprawą Dynamicznego Korektora Czerni). Ciekawostką może być też funkcja Game Multi-View, pozwalająca na podzielnie ekranu na dwie części – dzięki temu możemy na przykład oglądać poradnik, jak przejść dany poziom i równocześnie… go przechodzić.

Choć wielu graczy preferuje słuchawki, istotną funkcją jest też Dźwięk Podążający za Obiektem. Pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się technologia dokonująca korekt balansu w taki sposób, by tworzyć efekty przestrzenne. Dzięki temu wyraźnie słychać skąd leci kula i z której strony nadjeżdża rywal.

A ty masz już konsolę nowej generacji? Jeśli tak, to jaki jest twój wymarzony telewizor?

