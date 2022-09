Ruszajmy w drogę – czeka nas przechadzka po pokojach wspólnych wszystkich czterech Domów Hogwartu, ukazanych w grze Hogwarts Legacy.

Poznaj cztery Domy Hogwartu

Choć w Hogwarts Legacy zabraknie głównych bohaterów znanych z książek i filmów o Harrym Potterze, to sam świat – a przede wszystkim: Szkoła Magii i Czarodziejstwa – będzie odwzorowany z dużą wiernością. Doskonale pokazują to cztery nowe materiały wideo, w których twórcy z Avalanche Software zapraszają nas na przechadzkę po pokojach wspólnych każdego z Domów Hogwartu.

Cztery Domy Hogwartu to oczywiście Gryffindor (do którego dostępu strzeże Gruba Dama), Hufflepuff (z pokojami w piwnicy), Slytherin (z niewidocznym wejściem) oraz Ravenclaw w wieży. Stworzony przez nas bohater w grze będzie mógł trafić do każdego z nich – zobacz, co zastaniesz…

Zobacz Domy Hogwartu na materiałach z Hogwarts Legacy:

Magiczna przygoda rozpocznie się w przyszłym roku

Liczyliśmy na to, że pogramy jeszcze w tym roku, ale twórcy już kilka tygodni temu ogłosili, że potrzebują więcej czasu, by zaoferować odpowiednią jakość. Dlatego też premiera Hogwarts Legacy odbędzie się 10 lutego 2023 roku. Data ta dotyczy pecetów oraz konsol PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One. W późniejszym terminie gra trafi też na Nintendo Switch.

Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy reprezentuje gatunek trzecioosobowych RPG akcji. Gra została osadzona w (otwartym) świecie Harry’ego Pottera, choć na wiele lat przed jego narodzinami. Stworzymy własną postać i będziemy pobierać lekcje w Szkole Magii i Czarodziejstwa, poznając zaklęcia i eliksiry oraz robiąc to, co wszystkie dzieciaki w tym niezwykłym świecie.

