Jesteście w gronie czekających na Hogwarts Legacy? Jeśli tak to kolejny raz powinniście odnotować niezbyt przyjemną informację.

Hogwarts Legacy przesunięte na 2023 rok

W wydanym dziś komunikacie Warner Bros. Games przekazało, iż gra zadebiutuje 10 lutego 2023 roku. Oznacza to, że premiera została opóźniona, ponieważ do tej pory wydawca podtrzymywał tegoroczny debiut. Poda data dotyczy wersji na PC oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Gra ma pojawić się także na Nintendo Switch, ale stanie się to jeszcze później.

Dlaczego zdecydowano się na taki krok? Tłumaczenie jest niemalże standardowe. Wedle wydawcy, producent potrzebuje więcej czasu aby zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia z rozgrywki.

Nie jest to pierwsze opóźnienie tej gry

Nie byłoby w tym komunikacie nic niepokojącego gdyby nie pewne fakty. Wygląda na to, że Avalanche Software ma dość spore problemy z ukończeniem Hogwarts Legacy i to pomimo zapewniania sobie dodatkowego czasu na prace. Przypomnijmy w tym miejscu, że nie jest to pierwsze opóźnienie tej gry, a pierwotnie obiecywano, że zostanie ona wydana w 2021 roku.

Sugestie, iż zainteresowani tą fabularną grą akcji z otwartym światem osadzoną w świecie o Harrym Potterze poczekają do 2023 roku pojawiły się w styczniu. Później niektórzy temu zaprzeczali, publikowano uspokajające informacje, ale jak widać to wieszczący czarny scenariusz mieli rację.

