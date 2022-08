W Hogwarts Legacy nie zabraknie czarnej magii. Pokazuje to najnowszy zwiastun, przygotowany specjalnie na konferencję otwierającą targi Gamescom 2022.

Zobacz najnowszy zwiastun Hogwarts Legacy – z Gamescom 2022

Imprezę Gamescom Opening Night Live uświetniło swoją obecnością kilka bardzo dobrych produkcji. Pojawił się także nowiutki zwiastun jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na horyzoncie – Hogwarts Legacy. Materiał koncentruje się na postaci Sebastiana Sallowa, czarnej magii oraz treningowych potyczkach. Zresztą co tu dużo mówić, najlepiej jeśli to po prostu obejrzysz:

Jest na co czekać. I niestety „czekać” będzie trzeba

Osadzona w świecie Harry’ego Pottera przygodówka zapowiada się naprawdę dobrze. Choć niestety zabraknie w niej kluczowych postaci znanych z książek i filmów, klimat wydaje się idealnie odwzorowany. Nie tylko fani tego uniwersum czekają jednak na tę produkcję. Niestety…

Jak już pewnie wiesz, na premierę Hogwarts Legacy poczekamy aż do 10 lutego 2023 roku. Dobra wiadomość jest taka, że tego dnia gra zadebiutuje we wszystkich swoich wersjach, a więc na pecetach oraz konsolach tej i poprzedniej generacji: Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: ONL