Honor sprowadził do Polski swoje najmocniejsze smartfony. Oto ceny

Honor Magic 6 Pro i Magic V2 nie należą do najtańszych smartfonów w Polsce, ale mogą walczyć o tytuł najlepszych.

Honor długo kazał czekać Polakom na premierę swoich nowych smartfonów, ale wreszcie są.

Honor Magic 6 Pro i Magic V2 - ceny i dostępność w Polsce

Ceny nowych smartfonów na polskim rynku prezentują się tak:

Honor Magic 6 Pro - 5999 zł;

Honor Magic V2 - 8999 zł.

W ramach startującej właśnie przedsprzedaży do Honora Magic 6 Pro dokładany będzie tablet Honor Pad 8 (wartość 1199 zł), a do Magic V2 tablet Honor Pad 9 (wartość 1599 zł).

A co warto wiedzieć o samych smartfonach?

Honor Magic 6 Pro to flagowiec z mocną specyfikacją, ogromną baterią i AI

Honor Magic 6 Pro stanowi bezpośrednią konkurencję dla smartfonów iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra czy Xiaomi 14 Ultra.

Honor Magic 6 Pro

Na uwagę zasługuje bateria o wyjątkowo dużej pojemności 5600 mAh. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu akumulatora krzemowo-węglowego, który - w porównaniu z ogniwami litowo-jonowymi - ma się cechować gęstością energetyczną wyższą o 12,8 proc.

Zakrzywiony wyświetlacz cechuje się podwyższoną częstotliwością przyciemniania, co ma niwelować efekt zmęczenia oczu podczas dłuższego użytkowania. Producent pokrył go autorskim szkłem Honor Rhino Armour Glass, które ma się cechować zwiększoną odpornością na wielokrotne upadki na powierzchnie o różnych fakturach.

Sztandarowa nowość Honora Magic 6 Pro związana z AI to tzw. Magiczny Portal. Zdjęcia i tekst z wybranych aplikacji można przeciągnąć do bocznego panelu, a oprogramowanie ma sugerować możliwe do wykonania akcje.

Oto pełna specyfikacja Honora Magic 6 Pro:

ekran OLED 6,8 cala o rozdzielczości 2800 x 1280 (453 ppi), zmiennym odświeżaniu 1-120 Hz i maksymalnej jasności 2800 nitów;

głośniki stereo;

Snapdragon 8 Gen 3;

12 GB pamięci RAM LPDDR5X;

512 GB pamięci UFS 4.0 na dane;

aparat główny 50 Mpix (1/1,3 cala) z optyczną stabilizacją obrazu i zmienną przysłoną f/1,4-2,0;

aparat 50 Mpix (1/2,88 cala) z przysłoną f/2,0 i trybem makro;

aparat 180 Mpix (1/1,49 cala) z peryskopowym teleobiektywem 2,5x, przysłoną f/2,6 i optyczną stabilizacją obrazu.

aparat przedni 50 Mpix z przysłoną f/2,0;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC i eSIM;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

skaner twarzy 3D;

bateria 5600 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 80 W i bezprzewodowym 66 W;

wymiary 162,5 x 75,8 x 8,9 mm;

waga 229 g (czarny) lub 225 g (zielony);

certyfikat wodoszczelności IP68.

Honor Magic V2 to najcieńszy składany smartfon na świecie

Honor Magic V2 ma konstrukcję typu "fold", a po złożeniu mierzy 9,9 mm grubości. Wynik ten od ubiegłorocznej premiery w Chinach pozostaje wciąż niepobitym rekordem.

Honor Magic V2

Obudowa - mimo smukłości i lekkości - jest ponadprzeciętnie wytrzymała. Według oficjalnych deklaracji, Honor Magic V2 powinien przetrwać 400 tys. zgięć.

Oto specyfikacja Honora Magic V2:

zewnętrzny ekran OLED 6,43 cala o rozdzielczości 2376 x 1060 (405 ppi) i zmiennym odświeżaniu do 120 Hz;

składany ekran wewnętrzny OLED 7,92 cala o rozdzielczości 2344 x 2156 (402 ppi) i zmiennym odświeżaniu do 120 Hz;

Snapdragon 8 Gen 2;

16 GB pamięci RAM;

256, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane;

aparat 50 Mpix z przysłoną f/1,9 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,0;

aparat 20 Mpix z teleobiektywem 2,5x, przysłoną f/2,4 i optyczną stabilizacją obrazu;

dwa aparaty przednie 16 Mpix z przysłoną f/2,45;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, i IR;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 66 W;

wymiary 156,7 x 74 x 9,9 (złożony) i 156,7 x 145,4 x 4,7 mm (rozłożony);

waga 231 g.

Wkrótce na łamach benchmark.pl pojawią się nasze recenzje obu smartfonów.