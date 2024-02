Honor Magic 6 Pro już w Europie. Potężny flagowiec z wyjątkową baterią

Firma Honor przybyła na targi Mobile World Congress w Barcelonie ze swoim najnowszym flagowcem, który kilka tygodni wcześniej zdążył już zadebiutować w Chinach. Oto Honor Magic 6 Pro.

Wszystkie zdjęcia użyte w tekście zrobiłem smartfonem Honor Magic 6 Pro podczas europejskiej premiery. Fotografie nie zostały poddane żadnej obróbce.

Mimo że Honor w 2020 roku został sprzedany przez Huaweia i stał się niezależną marką, ciężko nie zauważyć, że firma wciąż celuje w tę samą grupę klientów. Pod względem wzornictwa, oprogramowania czy użytych technologii widać tu wiele podobieństw z flagowcami tej marki. Z tą przewagą, że Honor Magic 6 Pro daje użytkownikom dostęp do pełnego pakietu aplikacji i usług Google’a.

Honor Magic 6 Pro ma nietypowy aparat

W charakterystycznej wysepce na tylnym panelu zatopiono:

aparat główny 50 Mpix (1/1,3 cala) z optyczną stabilizacją obrazu i zmienną przysłoną f/1,4-2,0;

aparat 50 Mpix (1/2,88 cala) z przysłoną f/2,0 i trybem makro;

aparat 180 Mpix (1/1,49 cala) z peryskopowym teleobiektywem 2,5x, przysłoną f/2,6 i optyczną stabilizacją obrazu.

Honor zastosował niecodzienne podejście do teleobiektywu. Peryskopowa soczewka generuje 2,5-krotne przybliżenie, co jest relatywnie małą wartością, ale rekompensuje to bardzo wysoką rozdzielczością 180 Mpix. Honor Magic 6 Pro ma dzięki temu radzić sobie nawet podczas fotografowania mocno oddalonych obiektów.

Bazujące na AI oprogramowanie - co również nietypowe - zostało zoptymalizowane pod kątem fotografowania szybko poruszających się obiektów. W teorii Honor Magic 6 Pro powinien dzięki temu sprawdzić w fotografii sportowej.

Aparatowi przedniemu towarzyszy natomiast sensor głębi, który odpowiada za wykrywanie wykonywanych w powietrzu gestów czy skanowanie twarzy. I faktycznie po zasłonięciu skanera palcem telefon pozostaje zablokowany. Zwracam na to uwagę, bo starsze telefony Huaweia - które wykorzystywały podobną technologię - dało się w taki sposób “oszukać” i odblokować ekran z użyciem samego aparatu 2D.

Honor Magic 6 Pro ma topową specyfikację, nowy rodzaj baterii i wzmocnioną obudowę

Honor Magic 6 Pro ma wyposażenie, które czyni z niego bezpośrednią konkurencję dla Samsunga Galaxy S24 Ultra, iPhone’a 15 Pro Max, Xiaomi 14 Ultra czy OnePlusa 12. Obejmuje ono:

ekran OLED 6,8 cala o rozdzielczości 2800 x 1280 (453 ppi), zmiennym odświeżaniu 1-120 Hz i maksymalnej jasności 2800 nitów;

głośniki stereo;

Snapdragona 8 Gen 3;

12 GB pamięci RAM LPDDR5X;

512 GB pamięci UFS 4.0 na dane;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC i eSIM;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

skaner twarzy 3D;

baterię 5600 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 80 W i bezprzewodowym 66 W;

wymiary 162,5 x 75,8 x 8,9 mm;

wagę 229 g (czarny) lub 225 g (zielony);

certyfikat wodoszczelności IP68.

Ekran Honora Magic 6 Pro pokryty został autorskim szkłem Honor Rhino Armour Glass, które ma się cechować zwiększoną odpornością na wielokrotne upadki na powierzchnie o różnych fakturach.

​​​​​​

Sam wyświetlacz - podobnie jak w przypadku wcześniejszych telefonów tej marki - cechuje się podwyższoną częstotliwością przyciemniania. Ma to niwelować zmęczenie oczu podczas dłuższego użytkowania.

Na uwagę zasługuje także bateria, bo 5600 mAh to na tle konkurencji wyjątkowa duża pojemność. Honor chwali się użyciem zupełnie nowego typu akumulatora krzemowo-węglowego, który - w porównaniu z ogniwami litowo-jonowymi ma się cechować gęstością energetyczną wyższą o 12,8 proc.

​​​​​​

W Europie dostępne będą tylko dwie wersje kolorystyczne: czarna z pleckami z matowego szkła oraz zielona z chropowatym tworzywem imitującym skórę. Mnie do gustu szczególnie przypadła ta druga, która jest wyjątkowo przyjemna w dotyku.

Honor Magic 6 Pro: cena i dostępność

Europejska cena Honora Magic 6 Pro to 1299 euro, czyli równowartość 5600 zł.

Otrzymałem informację, że start sprzedaży Honora Magic 6 Pro w Polsce został zaplanowany na kwiecień.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu była firma Honor.