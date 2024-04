Honor Magic 6 Pro to smartfon, który bezwstydnie zapożycza najlepsze rozwiązania konkurencji, a to wszystko podlewa własnym sosem. Efekt jest wyjątkowo udany.

4,8/5

Jeśli kiedyś przesiedliście się na telefon innej marki niż dotychczas używana, zapewne wiecie, że potrafi być to doświadczenie bolesne. Każdy producent ma własne atuty, których po przesiadce na inny telefon może brakować.

Honor Magic 6 Pro stara się być lekarstwem na ten problem, bo w przemyślany sposób łączy atuty różnych marek i różnych ekosystemów. Podczas testów miałem wrażenie jakbym używał kilku smartfonów naraz.

Honor Magic 6 Pro czerpie garściami z iPhone’a

Podobieństwa do iPhone’a widać już na wygaszonym ekranie, bo Honor Magic 6 Pro potrafi - podobnie jak nowe smartfony Apple’a - wyświetlać w trybie Always On Display pełny ekran blokady razem z tapetą. Dzięki energooszczędnemu ekranowi zużycie energii jest niewielkie.

Honor Magic 6 Pro

Po wzięciu telefonu do ręki widać kolejne podobieństwo. Honor Magic 6 Pro - oprócz typowego dla smartfonów z Androidem czytnika linii papilarnych w ekranie - ma także skaner twarzy w 3D. Działa on bardzo szybko i skutecznie również w gorszym oświetleniu i jest bezpieczniejszy od rozwiązań bazujących wyłącznie na przednim aparacie.

Chińczycy zapożyczali teżDynamic Island, a swoją wariację nazwali Magiczną Kapsułą. Wybrane apki (m.in. odtwarzacze muzyczne czy minutnik) minimalizują się do niewielkiego widżetu wokół podłużnego otworu z aparatami.

Pod względem obsługi Honor w mojej ocenie zaimplementował to rozwiązanie lepiej niż Apple. Krótkie kliknięcie Magicznej Kapsuły rozszerza ją, a dopiero dłuższe przytrzymanie otwiera apkę na pełnym ekranie. To odwrotnie niż w iPhone’ach i - w mojej ocenie - bardziej intuicyjnie.

Kolejne skopiowane rozwiązanie to tryb czuwania. W orientacji poziomej Honor Magic 6 Pro potrafi wyświetlać duże widżety z godziną, kalendarzem czy prognozą pogody, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako zegar nocny.

Honor Magic 6 Pro

Ta funkcja także nie została skopiowana bezmyślnie, ale przy okazji usprawniona. Na iPhone’ach tryb czuwania aktywowany jest tylko wtedy, gdy smartfon jest podłączony do ładowania, a w Honorze Magic 6 Pro takiego wymogu nie ma. I ma to sens, bo przecież oba smartfony i tak mają działający tryb Always On Display, a baterii nie robi różnicy wyświetlanie treści pionowo czy poziomo.

Specyfikacja produktu Honor Magic 6 Pro [Zielony] Wymiary (wys/sz/gł) 162,5 x 75,8 x 8,9 mm

Waga 225 g

System operacyjny Android 14

Pamięć masowa 512 GB

Bateria (pojemność) 5600 mAh

Aparat (tył) 50 + 50 + 180 Mpx

Złącza USB typu C

Dodatkowe funkcje wodoszczelność IP68

Aparat (przód) 50 Mpx

Aparat (nagrywanie) 4K 3840x2160 px 60 fps

Pamięć RAM 12 GB

Bezprzewodowe ładowanie baterii tak

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2800x1280 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Procesor graficzny Adreno 750

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7

Wodoszczelność IP68

Honor Magic 6 Pro ma też wiele wspólnego ze smartfonami Huaweia

Choć w 2020 roku Honor został odłączony od Huaweia i stał się niezależną marką, w oprogramowaniu wciąż widać wiele naleciałości po dawnym właścicielu. Wygląd i filozofia interfejsu MagicOS nasuwa jednoznaczne skojarzenia z EMUI czy HarmonyOS.

Honor Magic 6 Pro

W Honorze Magic 6 Pro pojawiła się także ikoniczna dla smartfonów Huaweia funkcja obsługi knykciem. Dotykając ekran zgięciem palca można wygodnie robić pełne, przewijane lub wycięte zrzuty ekranu.

Jest również huaweiowe wykrywanie gestów. Machając dłonią przed przednim aparatem można przewijać treści czy wykonywać zrzuty ekranu, ale w moim przypadku działa to tak sobie. Czasami musiałem wykonać jakiś gest pięć razy zanim smartfon go wykrył.

Smartfony obu marek w dużej mierze współdzielą także swoje ekosystemy. Przykładowo technologie Honor Share i Huawei Share są ze sobą wzajemnie kompatybilne, co umożliwia bezprzewodowe przesyłanie plików np. z telefonu Honora na laptop Huaweia.

Honor Magic 6 Pro to jednocześnie pełnoprawny smartfon z Androidem i usługami Google’a

Mimo wspomnianych podobieństw do iPhone’ów i huaweiów, Honor Magic 6 Pro ma coś, czego one nie mają. Mowa oczywiście o pakiecie usług Google Mobile Services, na czele ze Sklepem Play.

Już tylko dzięki temu smartfon zgrabnie łączy największe atuty trzech światów. Ale i na tym nie koniec.

Na to wszystko Honor dokłada trochę dobra od siebie

Sztandarową funkcją Honora Magic 6 Pro jest Magiczny Portal. Oprogramowanie pozwala przytrzymać zdjęcie lub tekst i przeciągnąć do krawędzi ekranu, gdzie pojawią się programy pozwalające na wykonanie jakiejś akcji. Przykładowo przeciągnięte zdjęcie można udostępnić na Instagramie lub przeanalizować z obiektywie Google’a, a zaznaczony adres wyszukać w Mapach.

Jest to całkiem wygodna alternatywa dla androidowego menu udostępniania, bo to, co na innych smartfonach wymaga kilku kliknięć, tutaj zostało sprowadzone do jednego ruchu palca. W tym momencie przeciąganie działa jednak jedynie w garstce aplikacji. Brakuje mi jakiegoś gestu, który - podobnie jak Circle to Search w Galaxy S24 - działałby globalnie w całym interfejsie.

Honor Magic 6 Pro w świetny sposób wykorzystuje także swój czujnik na przednim panelu. Ten opcjonalnie może być cały czas aktywny, co pozwala na wybudzanie wygaszonego ekranu wzrokiem.

Czujnik może być aktywny także podczas korzystania ze smartfonu. Dzięki temu ekran nie gaśnie, gdy na niego patrzę.

Honor Magic 6 Pro ma bardzo dobry aparat ze świetnym HDR-em

Jeśli chodzi o zaplecze fotograficzne, nowy flagowiec ma:

aparat główny 50 Mpix (1/1,3 cala) z optyczną stabilizacją obrazu i zmienną przysłoną f/1,4-2,0;

aparat 50 Mpix (1/2,88 cala) z przysłoną f/2,0 i trybem makro;

aparat 180 Mpix (1/1,49 cala) z peryskopowym teleobiektywem 2,5x, przysłoną f/2,6 i optyczną stabilizacją obrazu.

Honor zastosował niecodzienne podejście do teleobiektywu. Peryskopowa soczewka generuje 2,5-krotne przybliżenie optyczne, co jest relatywnie małą wartością, ale rekompensuje to bardzo wysoką rozdzielczością 180 Mpix. Czy takie podejście się sprawdza?

Oto fotki zrobione kolejno z zoomem 0,6x, 1x, 2,5x, 5x, 10x oraz 30x.

Porównanie zoomu 30x w Magic 6 Pro i 25x w iPhonie 15 Pro Max:

Porównanie zoomu 30x w Magic 6 Pro i Galaxy S24 Ultra:

Porównanie zoomu 100x w Magic 6 Pro

i Galaxy S24 Ultra:

Faktycznie widać, że Honor Magic 6 Pro potrafi zrobić użytek ze swoich 180 Mpix, ale mimo wszystko nie jest królem zoomu. Co prawda zoom hybrydowy wypełnia lukę między obiektywami, więc mimo wszystko wolę taki aparat od tego w iPhonie 15 Pro Max, który ma obiektywy 1x oraz 5x i nic pomiędzy. Ale i tak wygrywa Galaxy S24 Ultra, w którym znalazły się po prostu dwa teleobiektywy o różnym przybliżeniu, dzięki czemu zakres zoomu jest wyjątkowo szeroki.

Zachwyciło mnie za to to, jak dobrze Honor Magic 6 Pro radzi sobie w warunkach konferencyjnych. Skąpana w mroku sala, sylwetka prezentera i piekielnie jasny ekran w tle to połączenie, które rzuca na kolana większość smartfonów. W takich warunkach trzeba zazwyczaj ręcznie korygować ekspozycję, a i tak na koniec wychodzi mieszanka szumu i przepaleń. Tymczasem Honor Magic 6 Pro podczas swojej własnej premiery wypluwał z siebie fotki, które nadają się do użytku bez agresywnej obróbki. To naprawdę ewenement.

Warte odnotowania jest również to, że Honor Magic 6 Pro ma zmienną przysłonę, ale w niewielkim zakresie f/1,4 - f/2,0. Dzięki temu można np. regulować stopień rozmycia tła.

Ogólna jakość zdjęć jest bardzo dobra. Oprogramowanie ma tendencję do mocnego podsycania kolorów, ale efekty są zazwyczaj miłe dla oka. Znakomity HDR daje świetne rezultaty w mocno kontrastowych sceneriach, zwłaszcza w nocy, gdy w kadrze znajdują się zarówno jasne punkty, jak i tona cienia. Jedynie obiektyw ultraszerokokątny nie nadąża czasem kolorystycznie za resztą aparatów i robi coś dziwnego z barwami. To jednak problem typowo software’owy, więc jest nadzieja, że zostanie naprawiony w aktualizacji.

W ogólnym rozrachunku aparat Honora Magic 6 Pro jest bardzo dobry, ale nie może być inaczej, bo mówimy o smartfonie za prawie 6000 zł. Jego najmocniejszą stroną jest znakomita kondycja w sceneriach konferencyjnych, więc jeśli komuś zdarza się robić dużo zdjęć na różnego rodzaju prezentacjach, będzie zachwycony.

Honor Magic 6 Pro to bardzo kompetentny flagowiec

Sercem telefonu jest najnowszy Snapdragon 8 Gen 3, który w połączeniu z 12 GB pamięci RAM zapewnia bardzo wysoką wydajność. Honor Magic 6 Pro działa płynnie, a nawet pod dużym obciążeniem nie odnotowałem problemów natury termicznej.

Miło że smartfon premium ma w standardzie 512 GB i Honor nie bawi się w uboższe warianty. Galaxy S24 Ultra czy iPhone 15 Pro Max kosztują więcej, a startują od 256 GB.

Ekran jest znakomity, zwłaszcza dzięki ponadprzeciętnie wysokiej jasności, która zapewnia dobrą widoczność w słońcu. Honor zadbał też o rekordowo wysoką częstotliwość odświeżania, co docenią osoby wyczulone na efekt migotania przy niższej jasności. Panelowi towarzyszą bardzo przyzwoite głośniki stereo.

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Pro jest duży, ale dzięki mocno opływowym kształtom dobrze leży w dłoni, a obudowa imitująca skórę jest bardzo przyjemna w dotyku. Ma tę wyższość nad szkłem, że nie jest podatna na zbieranie zabrudzeń.

Bateria? Rewelacja. Producent zastosował nowy typ ogniwa krzemowo-węglowego, co pozwoliło na zwiększenie jej pojemności. W obudowie uchnięto aż 5600 mAh, dzięki czemu Honor Magic 6 Pro jest długodystansowcem. Dwie doby średniointensywnej pracy można wyciągnąć z łatwością.

Honor Magic 6 Pro

Jeśli chodzi o ładowanie, mamy komplet. Szybkie ładowanie przewodowe (80 W) i bezprzewodowe (50 W) oraz indukcyjne zwrotne. Akumulator można napełnić w ok. 45 minut, co nie jest rekordem świata, ale i tak zawtydza flagowce Apple’a czy Samsunga.

Lekko rozczarowały mnie jedynie wibracje, które same w sobie nie są ani jakoś wybitnie dobre, ani nie zostały sensownie zaimplementowane w oprogramowaniu. Szkoda, bo konkurencyjne marki z Chin - zwłaszcza OnePlus czy Xiaomi - osiągnęły mistrzostwo w wykorzystaniu haptyki, a w Honorze Magic 6 Pro wibracje są po prostu OK.

Czy warto kupić Honor Magic 6 Pro?

Honor Magic 6 Pro to przykład dobrej sztuki kopiowania. Wiecie - łatwo jest bezmyślnie zerżnąć wszystko jak leci z jakiegoś popularnego smartfonu i pozycjonować swój telefon jako tańszą alternatywę. Honor obrał jednak inny kierunek.

W nowym flagowcu widzę masę zapożyczeń z innych produktów, ale przy tym wszystkim nie ociera się on o chamską podróbkę. Wizualnie Honor Magic 6 Pro ma swój charakter i drastycznie różni się od iPhone’ów. Nie jest więc tak, że po ten telefon sięgną osoby zainteresowane bezczelnymi klonami.

Honor po prostu rozejrzał się po konkurencji, zapożyczył rozwiązania, które mu się spodobały, a wiele z nich przy okazji usprawnił. Bo tryb czuwania czy Magiczna Kapsuła zostały zaimplementowane pod wieloma względami lepiej niż w pierwowzorze.

A z użytkowego punktu widzenia taki miks różnych rozwiązań naprawdę zdaje egzamin. Dla mnie prawdziwym sztosem jest już samo połączenie czytnika linii papilarnych i skanera twarzy 3D. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, a Honor - w przeciwieństwie do większości rywali - nie każe użytkownikom wybierać.

Honor Magic 6 Pro

Poza tym jest to po prostu bardzo kompetentny flagowiec z Androidem. Do pełni szczęścia brakuje mi jednak większego nacisku na sztuczną inteligencję, która jest najważniejszym trendem tego roku. Honor co prawda chwali się swoim Magicznym Portalem, ale mam wrażenie, że został on przygotowany na odwal i dopchnięty butem w ostatniej chwili, byle tylko zdążyć wskoczyć do wagonika z napisem "AI".

Jeśli jednak ktoś ma w nosie AI i satysfakcjonuje go miks sprawdzonych rozwiązań, Honor Magic 6 Pro da mu masę powodów do zadowolenia.

Opinia o Honor Magic 6 Pro [Zielony] Plusy bardzo dobry aparat ze znakomitym HDR-em

masa funkcji znanych z konkurencyjnych smartfonów

topowy wyświetlacz

wysoka wydajność

duża ilość pamięci

wyjątkowo pojemna bateria

skaner twarzy 3D i czytnik linii papilarnych w jednym smartfonie Minusy przeciętne wibracje

mało AI

nie najdłuższy okres wsparcia aktualizacyjnego

Niezależna opinia redakcji. Telefon na test został bezpłatnie wypożyczony od firmy Honor.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.