Chcesz humanoida? Robotyka staje się coraz bardziej przystępna

Czy to rewolucja w robotyce? Firma Hugging Face wprowadza na rynek roboty, które będziesz mógł sam złożyć. Jak zapewniają twórcy, urządzenia będą przystępne dla użytkownika, a przewidywane ceny to ok. 3 tys. dolarów za HopeJR i 250-300 dolarów za Reachy Mini.

Hugging Face to znana platforma deweloperska, która słynie z zastosowania sztucznej inteligencji i propagowania rozwiązań dostępnych do szerkiego grona odbiorców. Firma ogłosiła wprowadzenie na rynek dwóch nowych modeli robotów humanoidalnych - HopeJR i Reachy Mini. Sprzęt będzie wyjątkowy, bowiem użytkownik będzie mógł sam złożyć humanoida swojego humanoida. Jak podkreślają twórcy, każdy będzie mógł dostosować ten nowoczesny sprzęt do swoich potrzeb i zrozumieć to w jaki sposób działa.

HopeJR i Reachy Mini mają być przystępne dla użytkownika

HopeJR to humanoidalny robot, który charakteryzuje się 66 stopniami swobody. Dzięki temu może wykonywać niezależne ruchy, takie jak chodzenie czy poruszanie ramionami. Z kolei Reachy Mini to kompaktowa jednostka biurkowa, zdolna do ruchu głową, mówienia i słuchania, co sprawia, że jest doskonałym narzędziem do testowania aplikacji sztucznej inteligencji.

Jak podaje portal TechCrunch, Glem Delangue, współzałożyciel i CEO Hugging Face, poinformował, że firma planuje rozpocząć wysyłkę pierwszych jednostek do końca roku. Obecnie otwarta jest lista oczekujących, a przewidywane ceny to ok. 3 tys. dolarów za HopeJR i 250-300 dolarów za Reachy Mini. Podkreślił, że kluczowym aspektem jest otwartość tych robotów, co ma zapobiec dominacji rynku przez kilku dużych graczy z zamkniętymi systemami. Dzięki temu robotyka staje się bardziej dostępna dla szerokiego grona użytkowników.

Wprowadzenie nowych robotów było możliwe dzięki przejęciu startupu Pollen Robotics przez Hugging Face w kwietniu. Zespół Pollen wniósł nowe umiejętności, które były niezbędne do stworzenia tych zaawansowanych maszyn.

W 2024 roku firma Hugging Face, znana głównie z rozwoju otwartego oprogramowania AI, rozszerzyła swoją działalność na branżę robotyki, uruchamiając projekt LeRobot. To otwarta platforma zawierająca modele sztucznej inteligencji, zestawy danych oraz narzędzia umożliwiające tworzenie i trenowanie systemów robotycznych. Inicjatywa wpisuje się w globalny trend demokratyzacji zaawansowanej technologii - dzięki LeRobot zarówno naukowcy, inżynierowie, jak i entuzjaści mogą współtworzyć i testować roboty o coraz większych możliwościach. Hugging Face konsekwentnie buduje w ten sposób ekosystem sprzyjający rozwojowi robotów, które w przyszłości mogą stać się integralną częścią codziennego życia.

Roboty humanoidalne i co dalej?

Wprowadzenie humanoidalnych robotów, które każdy może samodzielnie złożyć i dostosować do własnych potrzeb, może zrewolucjonizować codzienne życie ludzi. Tego typu technologia stanie się nie tylko bardziej dostępna, ale i spersonalizowana – roboty mogą pełnić funkcje opiekunów, asystentów domowych, nauczycieli czy towarzyszy dla osób samotnych. Ich obecność może znacząco odciążyć ludzi w codziennych obowiązkach, poprawić jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych oraz wspierać wychowanie dzieci. Jednocześnie pojawiają się nowe wyzwania, takie jak redefinicja relacji międzyludzkich, kwestie etyczne czy zagrożenia związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych.