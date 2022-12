W zasadzie to było tylko kwestią czasu – Horizon Forbidden West zrobił na fanach PlayStation takie wrażenie, że o braku dużego dodatku nie mogłoby być w zasadzie mowy. Okazję do zaprezentowania Horizon Forbidden West - Burning Shores przyniosło oczywiście The Game Awards 2022.

Horizon Forbidden West - Burning Shores – znamy datę premiery

O możliwej zapowiedzi dodatku do świetnego Horizon Forbidden West przebąkiwano już od jakiegoś czasu. Raz, że i pierwsza część tejże gry doczekała się rozszerzenia (choć w przypadku Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds nie musieliśmy czekać aż ponad rok), a dwa – że przecież nie zarzyna się kury znoszącej złote jajka. Nie oszukujmy się też, nowe przygody Alloy to jedna z największych perełek konsoli PlayStation 5, a zarazem naprawdę godne pożegnanie poprzedniej generacji w wersji na PlayStation 4.

Niestety, w zapowiedziany właśnie dodatek Burning Shores posiadacze konsol PS4 już raczej nie zagrają. A przynajmniej tak sugeruje zaprezentowany na tegorocznym The Game Awards zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej. Być może twórcy chcieli się skupić na jednej platformie, by dostarczyć nam naprawdę niezapomnianych wrażeń wizualnych. Sądząc po tej filmowej zapowiedzi szansa na to jest, i to spora. Aż szkoda, że do premiery Horizon Forbidden West - Burning Shores jeszcze tyle zostało. Debiut tego dodatku na PS5 ma nastąpić bowiem dopiero 19 kwietnia 2023 roku.

