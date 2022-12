Death Stranding 2 to gra, której nie spodziewaliśmy zobaczyć podczas gali The Game Awards 2022. Jednak zobaczyliśmy i nie możemy się doczekać, by zobaczyć więcej!

Death Stranding 2 powstaje. Zobacz rewelacyjny zwiastun z The Game Awards 2022

Spodziewaliśmy się, że na gali The Game Awards 2022 może pojawić się jakaś niespodzianka. Tego jednak nie spodziewaliśmy się w ogóle. Na scenę wkroczył Hideo Kojima i zaprezentował… Death Stranding 2. Jednej z największych niespodzianek towarzyszył bez wątpienia jeden z najlepszych zwiastunów, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnim czasie. Niezwykle klimatyczny, szalenie intrygujący i prawdziwie poruszający. No po prostu musisz to obejrzeć:

Zapowiedź Death Stranding 2 – tego się nie spodziewaliśmy

Death Stranding 2 to roboczy tytuł, a zatem ostatecznie gra może trafić na rynek pod nieco inną nazwą. Niemniej jednak mamy tu do czynienia z równie (jeśli nie bardziej) intrygującą produkcją osadzoną w świecie Death Stranding. Powrócą kluczowi bohaterzy i pewnie podjęte zostaną wątki, które nie doczekały się rozstrzygnięcia w części pierwszej.

O ile zapowiedź Death Stranding 2 była niemałą niespodzianką, żadnym zaskoczeniem nie jest fakt, że nie poznaliśmy daty premiery tej gry. Nawet przybliżonej. Dowiedzieliśmy się jedynie, że – przynajmniej początkowo – nowy projekt Hideo Kojimy będzie dostępny wyłącznie na PlayStation 5.

Przy okazji tej zapowiedzi Hideo Kojima zdradził, że napisał scenariusz do DS2 jeszcze przed pandemią, ale ta sprawiła, że całkowicie go przepisał. Ujawnił także, że równocześnie pracuje nad zupełnie innym projektem.

Źródło: The Game Awards