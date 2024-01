HTC pokazało nakładkę na gogle wirtualnej rzeczywistości XR Elite. VIVE Full Face Tracker będzie rewolucją?

Od jakiegoś czasu widzimy szybki rozwój oprogramowania związanego z wirtualną rzeczywistością. Mamy wiele coraz ciekawszych gier VR, a także różne aplikacje, na przykład do spotkań online VR. Jednocześnie widzimy też premiery nowych urządzeń - nie tylko gogli VR. Jednym z liderów branży jest HTC i ich środowisko VIVE. W przeszłości kojarzy liśmy tę markę z telefonami i smartfonami. Dziś sprzedaje też gogle do wirtualnej rzeczywistości i akcesoria do nich. Najnowszym pomysłem jest nakładka Full Face Tracker. Wygląd jest nie z tej ziemi, a działanie? Sprawdźmy to!

Premiera HTC VIVE Full Face Tracker

Przede wszystkim warto wiedzieć, że HTC VIVE Full Face Tracker nie jest samodzielnie działającym sprzętem. To nakładka na gogle VR HTC VIVE XR Elite. Znajdujące się w jej górnej części “okulary” nadają użytkownikowi gogli nieco kosmicznego wyglądu.

Najważniejsza jest jednak dolna część. Znajduje się tam moduł śledzący naszą twarz. Możemy więc liczyć na odwzorowanie mimiki w wirtualnym świecie. Nasz awatar się uśmiechnie lub ruchy ust będą pasowały do wypowiadanych słów. Nowe możliwości mogą odmienić sposób korzystania z VR i sprawić, że odczucia będą jeszcze bardziej realistyczne.

Szczegóły techniczne nakładki HTC VIVE Full Face Tracker dla gogli XR Elite

Przede wszystkim oba sprzęty będą ze sobą działały na zasadzie plug and play. Założenie lub zdjęcie nakładki jest niezwykle proste i szybkie.Full Face Tracker podłączymy z goglami VIVE XR Elite przy pomocy kabelka USB typu C. Odwzorowanie ruchów twarzy i ust, a nawet naszego języka mogą być bardzo dokładne. Mowa o śledzeniu 38 miejsc: policzków, warg, zębów, nosa, brody i języka.

Gogle będą również śledziły ruchy oczu. Te mogą być bardzo szybkie, ale HTC to przewidziało. Mamy tu bowiem przechwytywanie obrazu z częstotliwością 120 klatek na sekundę. Odległość między źrenicami jest ustalana automatycznie dzięki kalibracji IPD. Pozwoli to też na poprawę komfortu korzystania z gogli VR.

Aby twórcy aplikacji mogli łatwo dostosować swoje produkty do nowych możliwości Full Face Trackera, stworzono go z wykorzystaniem standardu OpenXR SDK. Nakładkę śledząc ruchy twarzy i mimikę dopasowano też do VIVE Wave Platform Deweloperzy pracujący nad oprogramowaniem VR otrzymają też całą niezbędną dokumentację.