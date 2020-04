Gogle HTC VIVE Cosmos nie wymagają dodatkowych czujników, dzięki wykorzystaniu rewolucyjnego systemu śledzenia. Co za tym idzie można je rozstawić w kilka chwil, a samo przygotowanie do gry trwa niewiele więcej niż włączenie komputera.

- niedokładne dopasowanie do twarzy,; - zbyt duże kontrolery,; - do podłączenia wymagane jest też dodatkowe zasilanie,; - odczuwalna waga zestawu.

Virtual reality nigdy nie miała się lepiej

Technologia wirtualnej rzeczywistości niejednokrotnie nas zaskakiwała - przede wszystkim powstaniem. Było to coś niesamowitego i dla niektórych iście bajkowego. W jednej chwili mogliśmy przenieść się z ciemnego pokoju w niezwykły i kolorowy świat posiadając moce, których nie powstydziłby się niejeden bohater dużego ekranu. W innej sytuacji siedząc bezpiecznie na kanapie mogliśmy przeżyć przerażające doświadczenia - spadki z wysokości, rollercoastery, czy komnaty strachu.

Każdy kiedyś marzył by zostać superbohaterem

VR bardzo szybko stał się niestety dobrem luksusowym i okazało się, że o ile sama technologia jest niezwykła i wręcz uzależniająca (kto nigdy nie chciał być superbohaterem niech pierwszy rzuci kamień), to niestety próg wejścia w magiczny świat wykreowany mocą obliczeniową komputera szybko sprowadził entuzjastów na ziemię. Sceptycy mówili nawet o tym, że wirtualna rzeczywistość wymrze smiercią naturalną, tak jak miało to miejsce w przypadku technologii 3D w telewizorach - akurat tego nikt nigdy nie potrzebował - jednak dzisiaj mogę śmiało powiedzieć - VR stoi i ma się dobrze. Ba, nigdy nie miał się lepiej.

Inside-out Tracking - system, który nie wymaga dodatkowego osprzętu

2019 to rok mocno zaznaczający, że producenci sprzętu i oprogramowania widzą w wirtualnym biznesie realne pieniądze. Coraz to lepsze programy, bardziej dopracowana grafika, aż wreszcie i same zestawy do VR stały się bardzo łatwo dostępne i przede wszystkim niemal całkowicie udało się pozbyć wszystkich negatywnych aspektów związanych z przebywaniem w tym baśniowym wymiarze. Największą jednak zmianą było stworzenie systemów śledzenia położenia gogli i kontrolerów inside-out. System ten nie wymaga dodatkowego osprzętu, montowania czujników na statywach czy wieszania ich na ścianie. Tylko gogle vr i kontrolery, zaś śledzenie ruchu odbywa się przy pomocy zintegrowanych z goglami kamerek, co pozwala na znacznie więcej swobody i w ogromnym stopniu ułatwia rozstawienie zestawu za każdym razem w innym miejscu.

HTC VIVE zabierze cię w Cosmos

HTC od zawsze związane z rozwojem tej dziedziny (wszak pierwszy HTC VIVE wyznaczał trendy i kierunek rozwoju VR’u przez długie lata) zdecydowało się wyjść naprzeciw wymaganiom rynku i poszerzyć gamę swoich produktów o zestaw gogli, który będzie imponował możliwościami, a jednocześnie obserwując poczynania konkurencji w znacznej mierze byli w stanie wypuścić produkt na miarę nowego lidera.

HTC VIVE Cosmos to sprzęt, który znajduje się w pośrodku “łańcucha pokarmowego” gogli VR - imponuje pod względem jakości wykonania i kilku znacznych usprawnień względem innych dostępnych na rynku rozwiązań.

Recenzja zestawu HTC VIVE Cosmos

96% 4,8/5

