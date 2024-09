Chińska blogerka technologiczna pokazuje możliwości innowacyjnego smartfona. Huawei Mate XT ma coś, czego nie oferuje konkurencja i nie chodzi tylko o podwójnie składany wyświetlacz.

Najnowszy smartfon chińskiego giganta to pokaz technologicznych możliwości firmy. Huawei Mate XT jest pierwszym smartfonem na świecie, którego ekran składa się w dwóch miejscach. Dzięki temu telefon o dość zwyczajnych rozmiarach możemy rozłożyć i skorzystać z ponad 10-calowego wyświetlacza. Co pewien czas docierają do nas natomiast kolejne informacje na temat Mat XT. Ostatnia informacja znów zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Chodzi o możliwość wyświetlania trójwymiarowego obrazu.

Supermoc Huawei Mate XT. Smartfon wyświetli obraz 3D widoczny gołym okiem

Nowy smartfon Huawei Mate XT jest dość drogi, także w naprawie. Wymiana ekranu może kosztować znacznie ponad cztery tys. zł. Nic dziwnego, wyświetlacz jest bowiem nie tylko dwukrotnie składany. Może też wygenerować obraz 3D, który zobaczymy gołym okiem (bez konieczności stosowania dodatkowych okularów).

Podobną możliwość dają choćby niektóre zaawansowane bilboardy 3D. Funkcja “naked-eye 3D” została zaprezentowana z wykorzystaniem Huawei Mate XT przez popularną w Państwie Środka blogerkę technologiczną Zhu Zhu Favors the World Alone. W celu zaprezentowania tej innowacyjnej funkcji, chińska blogerka współpracowała z reżyserem i wspólnie stworzyli efektowny film. W przyszłości niewykluczone, że sami użytkownicy Huawei Mate XT dostaną narzędzia i aplikacje do samodzielnego tworzenia filmów z efektami 3D.

Huawei Mate XT to przełomowy model mari

Nowość nie trafiła jeszcze do sprzedaży. Ponad 6 milionów osób dokonało już jednak wstępnej rezerwacji telefonu. To imponująca liczba, biorąc pod uwagę dostępność jedynie na rodzimym rynku w Chinach.

Nie wiadomo, czy Huawei Mate XT pojawi się w sprzedaży poza Chinami. Nie będzie tanim urządzeniem (w Europie zapewne kosztowałoby nawet 20.000 złotych), okazuje się jednak nad wyraz innowacyjne.

Źródło: innoGyan