Wśród zwycięzców i wyróżnionych w konkursie Huawei Next-Image 2020 znalazło się czterech polskich fotografów, którzy smartfon traktują nie tylko jako sprzęt do rozmów i gier. Zobacz jakie robią zdjęcia oni i inni nagrodzeni.

O samym konkursie Huawei Next-Image 2020 i nagrodach czekających na autorów najlepszych fotografii już dokładnie pisaliśmy, pora więc na przedstawienie tych prac wykonanych telefonami, które zdaniem jury okazały się najlepsze w tym roku. W rankingu trafiły się różne smartfony. Zwycięzcy użyli do zdjęć nienajnowszego już Huawei Mate 10 Pro oraz Huawei P10. Nagrodzony film powstał za to z pomocą Huawei P40 Pro.

Polscy laureaci fotografowali Huawei P20 Pro i Huawei Mate 20 Pro, które mimo upływu czasu doskonale się sprawują. A jedna z prac wykonana została pamiętnym Huawei P9, wraz z którym rozpoczęła się współpraca tego producenta z Leicą.

Moim zdaniem nie tylko fotografie tutaj pokazane, ale każde ze zdjęć, które trafiło do ścisłego finału jest warte uwagi. Jak zawsze utrafić w gusta jury nie jest łatwo i nie należy się przejmować tym, że nie jesteśmy na pudle. I jeśli nie masz telefonu Huawei to nic straconego. Konkurencja wśród najlepszych telefonów do zdjęć i filmów jest dziś ogromna.

Tytuł fotografa roku dla fotografów z Danii, Argentyny i Chin

Pierwszy z nich, Duńczyk, w swoim zdjęciu zatytułowanym „The Hug” z kategorii „Witaj, życie!”, przedstawia poruszający obraz dziadka przytulającego wnuki po ponad 2-miesięcznej izolacji związanej z pandemią.

Druga zwycięska praca, stworzona przez fotografa z Argentyny, również nawiązuje do trudnej sytuacji na świecie, która zmusza ludzi do samotności, ale tym samym pozwala nabrać dystansu i cieszyć się małymi, codziennymi rzeczami.

Składający się z 9 zdjęć kolaż o nazwie „Resilence” został zgłoszony w kategorii „Opowieść”. Ostatni z trzech, pochodzący z Chin zwycięzca, nagrodę Grand Prize zdobył dzięki krótkiemu, inspirującemu filmowi pod nazwą „Master of the Horse and the Horses”. Autor swój film zgłosił w kategorii "Żyj chwilą”.

Polskie prace wyróżnione w konkursie Huawei Next-Image 2020

Spośród 41 zdjęć reprezentantów Polski zakwalifikowanych do finałowego etapu, międzynarodowe jury wyróżniło aż 4 prace. Jednym z 15 zwycięzców kategorii jest Daniel Wencel ze zdjęciem „Daughter of the Storm”. Polski fotograf, oprócz międzynarodowego rozgłosu, otrzymał również 1 000 dolarów oraz smartfon Huawei P40 Pro.

Jury wyróżniło też 55 autorów prac, wśród których znalazło się trzech Polaków. Smartfon Huawei P40 Pro zdobyli: Piotr Cebula za zdjęcie „My Place” z kategorii „Dobranoc”, Michał Bachora za fotografię zatytułowaną „Boy, Dog, Pizza” w kategorii „Witaj, życie!” oraz Jakub Niedźwiecki za zdjęcie „Silhouette” zgłoszone w kategorii „Blisko daleko”.







Konkursowe zdjęcia inspiracją dla fotografów, także dla Ciebie

Przyglądając się nagrodzonym zdjęciom możecie próbować szukać inspiracji, która pomoże wywindować waszą mobilną fotografię na jeszcze wyższy poziom. I wcale nie musicie mieć najlepszego smartfona do zdjęć lub filmów pod ręką, bo jak widać najczęściej liczy się moment, pomysł i chęć zrobienia takiego a nie innego zdjęcia.

A czasem także trochę zdrowej ambicji, by spróbować poradzić sobie tak samo, a może nawet lepiej niż uznany przez konkursowe jury fotograf.

Źródło: Huawei

