Hulajnoga elektryczna to coraz popularniejszy środek transportu, który ułatwia poruszanie się w zatłoczonych miastach. Nie zawsze musi on być jednak bezpieczny. W sieci pojawiło się nagranie czeskich strażaków, na którym uwieczniono pożar takiego pojazdu.

Pożar hulajnogi elektrycznej w Czechach

Na facebookowym profilu Straży Pożarnej i Ratownictwa w Kraju Kralowohradeckim w Czechach pojawił się filmik, na którym zademonstrowano pożar hulajnogi elektrycznej (nagranie opublikowano za zgodą właściciela hulajnogi, który uwiecznił zdarzenie). W tym konkretnym przypadku zapłonowi uległ akumulator, więc pożar przebiegał w dosyć widowiskowy sposób.

Całe szczęście pożar udało się szybko ugasić. Strażacy podkreślają, że powodem zapłonu była usterka techniczna, a właściciel hulajnogi nie miał wpływu na zdarzenie. Pojazd znajdował się na otwartej przestrzeni, więc nie stanowił zagrożenia dla innych obiektów.

Strażacy przypominają, aby właściciele pojazdów elektrycznych dbali o podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu. Przede wszystkim należy używać tylko oryginalnych części i nie przeprowadzać amatorskich modyfikacji pojazdu. Akumulator powinien być ładowany w temperaturze kilkunastu stopni Celsjusza. Po naładowaniu należy go odłączyć od zasilania, by nie doprowadzać do przeładowania.

Innym problemem hulajnóg elektrycznych są… ich użytkownicy, którzy często porzucają pojazdy w losowych miejscach i w efekcie utrudniają ruch innym lub nawet zagrażają ich bezpieczeństwu. Tutaj jednak przyda się edukacja, a może i nawet mandaty.

Źródło: HZS Královéhradeckého kraje