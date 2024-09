Intel Lunar Lake. Nowe procesory dla laptopów zaprezentowane

Intel zaprezentował najnowszą rodzinę procesorów x86. Intel Lunar Lake to seria procesorów dla laptopów, które zdaniem firmy mają cechować się wysoką wydajnością energetyczną, a także wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Intel dokonał oficjalnej prezentacji procesorów Lunar Lake. Intel Core Ultra 200V to procesory stworzone z myślą o komputerach mobilnych. Mają cechować się energooszczędnością, ale nie tylko. Jak czytamy w serwisie techpowerup.com, wszystkie komputery z procesorami Intel Core Ultra serii 200V i najnowszą wersją systemu Windows kwalifikują się do otrzymania funkcji Copilot+ w formie bezpłatnej aktualizacji od listopada.

- Najnowsze procesory Intel Core Ultra wyznaczają branżowy standard w zakresie mobilnej AI i wydajności graficznej oraz rozbijają błędne przekonania o wydajności x86. Tylko Intel działa na taką skalę, dzięki naszym współpracom z dostawcami oprogramowania i producentami OEM oraz szerokiemu ekosystemowi technologicznemu, aby zapewnić konsumentom bezkompromisowe wrażenia z korzystania z komputera z AI – mówi Michelle Johnston Holthaus, wiceprezes wykonawcza Intel i dyrektor generalna Client Computing Group.

Energooszczędność odpowiedzią na potrzeby użytkowników

Mniejsze zużycie energii przez procesor przełoży się na długość pracy na jednym ładowaniu. Tego oczekują właściciele laptopów i innych urządzeń mobilnych. Procesory Intel Core Ultra serii 200V zaprojektowano z myślą o minimalizacji zużycia energii. Intel deklaruje, że z komputerów będzie można korzystać do 20 godzin.

Nowe procesory Intela mają cechować się wysoką wydajnością rdzenia dzięki dostrojonemu zarządzaniu energią i przeprojektowanym rdzeniom Performance-core, które zoptymalizowano pod kątem wydajności mocy na obszar.

Premiera procesorów Intel Core Ultra serii 200V oznaczają debiut nowej mikroarchitektury graficznej Xe2. Ma ona zapewnić skok wydajności grafiki mobilnej ze średnim wzrostem wydajności o 30 proc. Jak podaje techpowerup.com, wbudowany procesor graficzny Intel Arc obejmuje osiem nowych rdzeni Xe drugiej generacji, osiem ulepszonych jednostek ray tracingu, obsługę do trzech monitorów 4K i nowe wbudowane silniki AI Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX) z maksymalnie 67 TOPS do zasilania aplikacji kreatywnych i do zwiększania wydajności w grach dzięki ulepszonym jądrom XeSS.