Ubisoft zaprezentował Hyper Scape. To nowa strzelanka free-to-play z gatunku Battle Royale, która ma być ciekawą konkurentką dla PUBG i Fortnite. Sprawdźcie zwiastuny i wymagania.

Hyper Scape – to może być twoja nowa ulubiona gra sieciowa

Co to jest Hyper Scape? To darmowa strzelanka sieciowa z gatunku battle royale (w którym zwycięzcą jest jedyny gracz, któremu udało się przeżyć). Trafiamy do miasta przyszłości i (obserwując akcję z perspektywy pierwszej osoby) bierzmy udział w dynamicznych i efektownych starciach dla maksymalnie 100 zawodników. Można grać solo i można grać w drużynie. Na dobry początek obejrzyjmy sobie zwiastun:

Hyper Scape to trochę taki dynamiczny i futurystyczny Fortnite z kilkoma ciekawostkami w środku: od ważnych budynków (w których ryzyko jest duże, ale duża jest też nagroda), po Hacki (czyli specjalne umiejętności ofensywne i defensywne). Do wyboru (a najpierw: znalezienia) będzie wiele typów broni, odpowiadających różnych stylom walki. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zerknijcie na ten gameplay z omówieniem…

Zobacz gameplay Hyper Scape z omówieniem zasad rozgrywki:

Za Hyper Scape odpowiada studio Ubisoft z Montrealu, a więc niektórzy z twórców mogli wcześniej pracować nad inną, udaną sieciową strzelanką z portfolio Francuzów, jaką bez wątpienia jest Rainbow Six: Siege. To brzmi jak dobra zapowiedź, ale niestety my, Polacy, nie możemy jeszcze skonfrontować jej z rzeczywistością. Testy są dla nas niedostępne.

Kiedy premiera Hyper Scape i na jakich platformach zagramy?

Nie wiadomo jeszcze, kiedy doczekamy się premiery gry Hyper Scape. Wiemy za to, że zmierza ona na konsole PlayStation 4 i Xbox One oraz komputery osobiste. Jeśli szczególnie interesuje was ta ostatnia wersja, to poniżej znajdziecie oficjalne wymagania sprzętowe.

Sprawdź, czy twój pecet jest gotowy na Hyper Scape - wymagania sprzętowe

Konfiguracja minimalna (niskie, 1080p/60fps):

Konfiguracja zalecana (wysokie, 1080p/60fps):

Konfiguracja zalecana (ultra, 2160p/60fps):

Źródło: Ubisoft, VG247, Dark Side of Gaming

