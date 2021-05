Komputery z pamięciami DDR5 RAM zbliżają się coraz większymi krokami. Jeżeli też wyczekujecie nowego sprzętu, to mamy dobre informacje – firma ADATA już teraz pochwaliła się nowymi modułami, które niebawem mają pojawić się w sprzedaży.

Pamięci DDR5 docelowo mają zastąpić obecne moduły DDR4. Oprócz lepszej wydajności i efektywności energetycznej, nowy standard ma cechować się mniej awaryjną pracą (moduły będą obsługiwać system korekcji błędów ECC).

ADATA XPG Caster – pamięci DDR5 do podkręcania

Firma ADATA pochwaliła się pamięciami XPG Caster DDR5, które powinny zainteresować graczy, entuzjastów i overclockerów, składających nowe komputery z nadchodzącymi procesorami Intel i AMD.

Specyfikacja wygląda naprawdę nieźle. Nowe moduły mają pojemność 8, 16 i 32 GB i będą występować w konfiguracjach o taktowaniu od 6000 do 7400 MHz. Co więcej, producent twierdzi, że mają one potencjał, by podkręcić je nawet do 12 600 MHz (nie wiadomo jednak czy chodzi o OC w domowych warunkach czy raczej ekstremalne z zalewaniem sprzętu ciekłym azotem).



Moduły XPG Caster DDR5 pojawią się w wersji z podświetleniem RGB i bez podświetlenia

Moduły XPG Caster DDR5 wyróżniają się ciekawym, aluminiowym radiatorem. Pamięci będą występować w wersji standardowej i podświetlanej, więc osoby zwracające uwagę na wygląd sprzętu powinny być zadowolone.

Póki co mamy do czynienia z zapowiedzią produktu. Sklepowa premiera modeli ADATA XPG Caster DDR5 została zaplanowana na trzeci kwartał (wtedy też mają pojawić się pierwsze komputery obsługujące nowy standard).

Wcześniej pamięci DDR5 zapowiedziały m.in. firmy Crucial, Kingston i GeIL.

Źródło: WCCFTech