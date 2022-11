I Am Jesus Christ to symulator polskiego studia, który, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli wcielić się w rolę Jezusa Chrystusa. Twórcy cały czas pracują nad tytułem, a efektem tego będzie premiera prologu gry - i to już niedługo.

I Am Jesus Christ - nowy zwiastun

Gra polskiego studia SimulaM I Am Jesus Christ została zapowiedziana 3 lata temu. Symulator został oparty na wydarzeniach z Biblii i pozwala wcielić się w postać Jezusa Chrystusa. Gracze podczas rozgrywki trafią do otwartego świata, w którym bedą na nich czekać potrzebujące i cierpiące osoby. W grze nie zabraknie cudów (ponoć ma być ich ponad 30), chodzenia po wodzie, przemieniania wody w wino, walki z Szatanem i Ostatniej Wieczerzy. Jak można wyczytać w opisie produkcji na Steamie, pozwoli ona doświadczyć życia Chrystusa od momentu narodzin, aż do ukrzyżowania i zmartwychwstania.

Cofnij się w czasie o ponad 2000 lat i podążaj tą samą drogą co Jezus Chrystus, od chrztu do zmartwychwstania. Zainspirowany opowieściami z Nowego Testamentu, I Am Jesus Christ jest symulacją jak żadna inna.

Na ten moment twórcy pochwalili się postępami w pracach nad tytułem i zaprezentowali nowy zwiastun, zapowiadający premierę prologu do I Am Jesus Christ:

Kiedy premiera I Am Jesus Christ?

Studio zapowiedziało, że 1 grudnia 2022 roku graczom zostanie udostępniony prolog do I Am Jesus Christ. Zagrać będzie można za darmo na platformie Steam. Cała gra natomiast pojawi się w drugim kwartale przyszłego roku. I Am Jesus Christ trafi tylko na pecety.

Źródło: youtube, steam