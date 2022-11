The Callisto Protocol ma naprawdę spore szanse przypaść do gustu graczom lubiącym produkcje wywołujące szybsze bicie serca. Nowy zwiastun przypomina o zbliżającej się premierze.

Twórcy serii Dead Space zapraszają na nowy horror

Dość często mamy okazję słyszeć i czytać o buńczucznych zapowiedziach dotyczących nowych gier. W tym przypadku również, przedstawiciele Striking Distance Studios obiecują mocny survival horror, a nawet najbardziej przerażającą grę wszech czasów. Nie wiem, czy rzeczywiście zasłuży na takie miano, ale co do tego, że będzie jedną z ciekawszych propozycji w swoim gatunku trudno mieć wątpliwości. Nie na bazie samych obietnic, ale tego, że składają je osoby mające w CV prace nad Dead Space (szefem nowego studia jest Glen Schofield). Dobrze wypadały również prezentowane do tej pory materiały wideo, no i wreszcie mieliśmy już w redakcji kontakt z The Callisto Protocol i gra zrobiła bardzo dobre pierwsze wrażenie.

A skoro o materiałach wideo mowa, pojawił się kolejny. Tym razem jest to zwiastun premierowy, co można odbierać jako kolejne potwierdzenie, że nic nie zmieni się już w kwestii daty debiutu gry. Został zaplanowany na 2 grudnia. Filmik świetnie wprowadza w klimat, jakiego można się tu spodziewać, w przerażającą atmosferę więzienia Black Iron. A gdybyście zastanawiali się, co słychać w tle, to poza odgłosami walk jest to utwór Lost Again (przygotowany specjalnie dla tej gry) autorstwa Kings Elliot.

The Callisto Protocol - zwiastun premierowy

O czym opowiada The Callisto Protocol?

Akcja The Callisto Protocol rozgrywa się w przyszłości, w roku 2302. Na martwym księżycu Jowisza ulokowano więzienie o zaostrzonym rygorze Black Iron i to właśnie w nim przyjdzie walczyć o przetrwanie głównemu bohaterowi (głosu użycza mu aktor Josh Duhamel). To chyba najlepsze określenie tego, co go czeka. Tajemnicza epidemia pogrążyła bowiem cały kompleks w chaosie, zmieniła w miejsce, w którym za każdym rogiem może czekać człowieka śmierć z rąk i paszcz przerażających bestii.

Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. W przypadku mocniejszych platform sprzętowych można spodziewać się dopracowanej, bardzo dobrej oprawy graficznej.

Źródło: Striking Distance Studios