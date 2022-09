Tradycyjnie już finał Intel Extreme Masters 2023 zostanie rozegrany w Katowicach. Do Spodka po raz kolejny zjadą się najlepsi e-sportowcy i tłumy kibiców. Entuzjastów nowych technologii szczególnie może zainteresować natomiast wiadomość, że w przyszłym roku powróci też IEM Expo.

IEM 2023 w Katowicach – jak, gdzie, kiedy?

Finał Intel Extreme Masters to jedno z największych wydarzeń gamingowych i e-sportowych nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. IEM 2023 będzie już jedenastą edycją rozegraną w katowickim Spodku – ta chęć do powrotu nie jest niczym dziwnym, bo ten jeszcze nigdy nie zawiódł.

Przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 10 - 12 lutego 2023 roku, ale bilety (od 95 zł za jeden dzień i od 240 zł za trzy dni) będzie można kupić zdecydowanie wcześniej. Ich sprzedaż ruszy już 22 września o godzinie 15.00 – po szczegóły odsyłamy na oficjalną stronę.

1,5 miliona dolarów w puli nagród na IEM 2023

IEM 2023 to przede wszystkim dwa wielkie finały turniejów e-sportowych. W pierwszym zmierzą się najlepsze na świecie ekipy w CS:GO, by powalczyć o mistrzowski tytuł i nagrody z puli 1 000 000 dolarów. W drugim zaś najlepsi zawodnicy w StarCraft II spróbują swoich sił w walce o tytuł i nagrody z puli 500 000 dolarów.

Jak zwykle oczywiście odbędą się także mniejsze turnieje, a partnerzy imprezy zadbają o moc dodatkowych atrakcji. Przede wszystkim jednak w 2023 roku powróci…

IEM Expo powraca do Spodka – nareszcie!

Gdy wraz z Pawłem przechadzaliśmy się po Spodku podczas IEM 2022 (zobacz relację), trudno było nam nie odnieść wrażenia, że niewiele zaoferowano osobom, które nie są kibicami, albo i są, ale ich drużyna akurat w danej chwili nie rozgrywa żadnego spotkania. W przyszłym roku to powinno się zmienić, bo nareszcie powraca IEM Expo, czyli wielka wystawa dla miłośników nowych technologii.

Nie znamy jeszcze szczegółów, ale wiemy, że podczas tych 3 dni na tysiącach metrów kwadratowych przestrzeni targowej w (sąsiadującym ze Spodkiem) Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie można odwiedzić wiele różnych stanowisk z technologicznymi nowościami, rozmaitymi aktywnościami i wieloma innymi atrakcjami.

„Ściągnięcie do Katowic Intel Extreme Masters stało się kamieniem milowym w rozwoju miasta. Legendarny Spodek to globalna stolica esportu, a Katowice jako gospodarz IEM są rozpoznawalną marką na świecie. Jestem przekonany, że oprócz sportowych emocji czeka na nas również technologiczna uczta, gdyż do Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraca IEM Expo!” – skomentował Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice.

A na koniec zostawiłem najlepszą wiadomość: wejście na IEM Expo będzie zupełnie darmowe!

Źródło: ESL Gaming, Intel