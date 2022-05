Lenovo Legion oficjalnym komputerem rozgrywek z cyklu Intel Extreme Masters (IEM) – producent stał się wyłącznym partnerem jednego z najważniejszych turniejów e-Sportowych na świecie.

Lenovo przygotuje komputery na rozgrywki Intel Extreme Masters

Firmy ESL Gaming i Lenovo ogłosiły wyłączne partnerstwo w zakresie komputerów PC dla wszystkich wydarzeń cyklu Intel Extreme Masters (IEM) organizowanych przez ESL.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z Lenovo i sprawić, że firma ta odegra swoją rolę w renomowanych turniejach Intel Extreme Masters” — powiedział Rodrigo Samwell, Chief Commercial Officer w ESL Gaming. „Lenovo Legion jest idealnym partnerem dla tych niesamowitych, legendarnych zawodów e-sportowych, które stworzyliśmy wspólnie z Intelem. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca poprawi wrażenia płynące z gry profesjonalnych graczy i doświadczenia fanów”.

Co to oznacza dla graczy? A no to, że Lenovo Legion będzie oficjalnym partnerem OEM dla licznych turniejów IEM, które odbędą się podczas drogi do finałów na IEM Katowice 2023 – pierwszym z nich będzie Intel Extreme Masters Dallas 2022 z pulą nagród o łącznej wartości 250 000 dolarów. Turniej ten odbędzie się w dniach 3-5 czerwca w Kay Bailey Hutchison Convention Center w Dallas w Teksasie.

„Lenovo Legion to marka gamingowa z korzeniami w e-sporcie, która współpracuje z jedną z czołowych światowych marek turniejów e-sportowych, co świadczy o naszym zaangażowaniu w społeczność graczy” – powiedziała Emily Ketchen, wiceprezes i dyrektorka ds. marketingu w Intelligent Devices Group w Lenovo. „Jesteśmy dumni, że w tym roku dołączamy do fanów i osób śledzących Intel Extreme Masters, aby wspierać najlepszych graczy i zespoły z całego świata, podczas gdy zdobywają nowe osiągnięcia, wraz z wysokowydajnymi urządzeniami Lenovo Legion, wspieranymi przez Intel w nadchodzącym sezonie”.

W ramach współpracy, producent przygotuje ofertę wydajnych komputerów dla graczy (szczegóły nie są jeszcze znane, ale na pewno będą to konfiguracje napędzane procesorami Intel). Nowe zestawy będzie można zobaczyć w trakcie rozgrywanych imprez, a także w mediach społecznościowych i online, w tym transmisjach na Twitchu.

Źródło: Lenovo, ESL