Igrzyska Olimpijskie 2024. Celebruj je na sześć sposobów

Przed nami Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Kolejne w tym roku święto sportu będzie można śledzić w różnych mediach. Google przygotował poradnik, dzięki któremu łatwiej być na bieżąco z olimpijskimi wydarzeniami.

Google przygotował poradnik, w którym przedstawia sześć sposobów na śledzenie sportowych wydarzeń związanych z Igrzyskami Olimpijskimi 2024. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe ma być śledzenie bieżących wyników z poziomu smartfona, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie oglądać poszczególnych dyscyplin.

Aktualizacje w wyszukiwarce

Na potrzeby Igrzysk Olimpijskich przygotowane zostaną aktualizacje w czasie rzeczywistym w wyszukiwarce Google. Wystarczy wpisać nazwę kraju, dyscypliny sportowej, nazwisko sportowca lub po prostu frazę "Igrzyska", aby otrzymać w wynikach harmonogramy, wyniki, tabele medalowe, a także skróty wideo i podsumowania dnia. Oprócz tego możemy spodziewać się też aktualnych wiadomości i opinii z mediów społecznościowych. Wszystko to dostosowane do aktualnej strefy czasowej użytkownika.

Google zapowiada też, że na stronie głównej każdego dnia Igrzysk Olimpijskich widoczny będzie Doodle, wyróżniający określone dyscypliny sportowe. Pojawić ma się też wirtualny plac zabaw, gdzie będzie można sprawdzić swoją wiedzę o sportowcach, dyscyplinach, a także o samym Paryżu i Igrzyskach.

Zbadaj Paryż z Mapami Google i Waze

Mapy Google mają dostarczać na czas Igrzysk Olimpijskich informacje o trasach, uwzględniając tymczasowe strefy ograniczonego ruchu i zamknięte drogi. Waze mają z kolei informować kierowców o nadchodzących aktualnych utrudnieniach w ruchu drogowym.

W Mapach Google pojawić mają się też nowe funkcje transportu publicznego. Ułatwiają one podgląd tras z wykorzystaniem autobusów, pociągów czy metra. Można też wyszukiwać trasy klimatyzowane czy też oszacować koszty biletów. Mapy mają też ułatwić poznawanie Paryża, m.in. dzięki treściom z Google Arts & Culture.

Dodatkowe treści na YouTube

YouTube współpracuje z oficjalnymi nadawcami Igrzysk Olimpijskich. Wśród nich są takie marki, jak NBCUniversal, Eurosport, Claro, CazeTV i MKOl. Na wybranych rynkach będą też transmitowane na żywo wydarzenia sportowe, a także ceremonie otwarcia i zamknięcia.

Asystent AI prawdę ci powie

Google zachęca też do korzystania z Gemini. Asystent AI ma pomóc w zdobyciu wiedzy na temat sportowych zmagań. Dzięki temu można szybko poznać zasady dyscyplin, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia.

Oficjalna aplikacja Igrzysk Olimpijskich

W trakcie Igrzysk Olimpijskich Sklep Google Play ma zachęcać do pobierania aplikacji, gier i książek, związanych z duchem Igrzysk Olimpijskich. Wśród nich jest oficjalna aplikacja Igrzysk, ale także m.in. aplikacje nadawców.

Cyfrowe maskotki w Google Pay

Google Pay i Visa przygotowały specjalną kampanię Visa Paryż 2024 w Portfelu Google. Posiadacze kart Visa będą mogli w ponad 75 krajach zdobywać cyfrowe Phrygesy, czyli oficjalne maskotki Paryż 2024. Zyskiwać je można przy każdej płatności kartą lub Google Pay.