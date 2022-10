IKEA poprosiła twórcę gry The Store Is Closed o wprowadzenie zmian. Zdaniem przedstawicieli popularnej sieci w aktualnym kształcie zbyt mocno przypomina ich markę i narusza znaki towarowe.

The Store is Closed zbyt mocno przypomina sklep IKEA?

The Store is Closed to survival horror, w którym zadaniem graczy będzie, jak przystało na ten gatunek, przetrwanie. Akcja ma rozgrywać się w zamkniętym sklepie meblowym, gdzie nocą polowanie rozpoczną zmutowani pracownicy. I co do tego IKEA nie ma zastrzeżeń, ale do pewnych elementów wizualnych już tak.

Prawnicy reprezentujący znaną sieć wysłali do twórcy wiadomość z prośbą o ich usunięcie. Wskazują przy tym na konkretną listę i twierdzą, że korekty będą „łatwe” do wprowadzenia, a dzięki nim gra przestanie być odbierana jako ta, którą osadzono w jednym ze sklepów IKEA. I chociaż mowa o prośbie, to nie ma ona szczególnie miłego wydźwięku. Brak reakcji i stosownej zmiany problematycznych elementów może poskutkować „problemami”. Zapewne pozwem (chociaż tego wprost nie powiedziano).

„Twoja gra wykorzystuje niebiesko-żółty znak ze skandynawską nazwą, niebieski budynek przypominający pudełko, żółte koszulki w paski identyczne z tymi, jakie noszą pracownicy IKEA, szarą ścieżkę na podłodze, meble wyglądające jak meble IKEA oraz oznakowanie produktu, które wygląda jak oznakowanie stosowane przez IKEA. Wszystko to od razu sugeruje, że gra toczy się w sklepie IKEA.”

Zobacz zwiastun gry The Store is Closed

Gra została ciepło przyjęta na Kickstarter

Kilka kwestii jest tutaj ciekawych. Gra The Store is Closed nie miała jeszcze premiery, szersze grono usłyszało o niej dzięki kampanii na platformie Kickstarter, która zakończyła się sporym sukcesem niezależnego twórcy. Ten nie zgadza się ze stawianymi zarzutami.

Prawnicy natomiast, poza wyżej wymienionymi elementami, powołują się też na „liczne komentarze” osób, a nawet publikacje na portalach branżowych, które od razu skojarzyły The Store is Closed ze sklepami IKEA. Stwierdzenie o możliwości „łatwego” skorygowania wszystkiego jest natomiast nieco groteskowe i z tym twórca gry też polemizuje. Mimo tego ogłosił, że nie zamierza ryzykować pozwu i rozpoczął prace nad przerobieniem problematycznych elementów. Być może wyjdzie z całej sytuacji zwycięsko, bo The Store is Closed ma właśnie kampanię reklamową, na jaką też (podobnie jak na batalię sądową) nie byłoby go stać.

Redakcja Kotaku wystosowała prośbę do dwóch oddziałów sieci IKEA z prośbą o komentarz, ale póki co pozostały bez odpowiedzi. The Store is Closed ma pojawić się na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

