Gracze korzystający z usługi Amazon Prime znów mają szansę na poszerzenie swojej biblioteki gier. Wydaje się, że spora część z nich znajdzie tu coś dla siebie.

Prime Gaming na listopad bez tajemnic

Najpierw pojawiły się przecieki, a chwilę później oficjalny komunikat. Amazon odkrył wszystkie karty związane z grami, jakie przygotowano na potrzeby listopadowej odsłony Prime Gaming, czyli jednej ze składowych usługi Amazon Prime.

Firma przyzwyczaiła już do tego, że oferuje abonentom sporo. I nie chodzi wyłącznie o ilość, ale również o jakość, ponieważ często mowa o naprawdę ciekawych i dobrych grach. Na listopad przygotowano ich 7.

Nowe gry w Prime Gaming - listopad 2022

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Indiana Jones and the Last Crusade

Facility 47

WRC 9

Etherborn

Whispering Willows

Last Day of June

Co ciekawego w promocji Amazon?

Trudno w takiej sytuacji wskazać jeden zdecydowanie najciekawszy tytuł, ponieważ wiele zależy od tego, jaki kto gatunek preferuje. W tym kontekście cieszy, że różnorodność jest spora, dzięki czemu wiele osób powinno znaleźć coś wartego uwagi.

Sympatycy gier wyścigowych i rajdowych zapewne zwrócą uwagę na WRC 9. To dość świeża propozycja, bo z 2020 roku. Równo 10 lat więcej liczy sobie Fallout: New Vegas, ale to znów klasyka gatunku RPG, propozycja z czasów, kiedy ta seria cieszyła się świetną renomą. Można sprawdzić, dlaczego. Graficznie dziś nie zachwyca, ale pod wieloma względami wciąż może się podobać. Co jeszcze? Indiana Jones and the Last Crusade to przygodówka point-and-click, Etherborn stanowi połączenie platformówki z grą logiczną. Do grona tych ostatnich zalicza się też Whispering Willows. Dla sympatyzujących z przygodówkami o rozbudowanej i poruszającej fabule najciekawsze może okazać się z kolei Last Day of June.

Źródło: primegaming