Fallout 4 otrzyma aktualizację next-gen. Bethesda postanowiła przypomnieć o tym tytule po 7 latach od premiery.

Fallout 4 z aktualizacją next-gen

W tym roku świętujemy 25 lat Fallouta, jednej z bardziej rozpoznawalnych serii w świecie gier i zarazem bardzo ważnej marki dla studia Bethesda. Nic dziwnego, że dzieje się teraz w okół niej dość sporo, a ostatnia zapowiedź powinna spotkać się z ciepłym przyjęciem ze strony wielu graczy.

Ogłoszono bowiem, że nadciąga aktualizacja dla Fallout 4, która ma wznieść ten tytuł na standardy aktualnej generacji sprzętu.

Na jakim sprzęcie wypięknieje Fallout 4?

Nowej jakości obejmującej między innymi wysoką liczbę klatek na sekundę i rozdzielczość 4K, ale też poprawki błędów, a nawet dodatkową zawartość z Creation Club mogą spodziewać się posiadacze konsol Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5 oraz PC z Windows.

Co istotne, będzie to bezpłatna aktualizacja. Kiedy premiera? Zaplanowano ją na 2023 rok, ale póki co dokładnego terminu nie poznaliśmy.

Nie najlepsza, ale uda odsłona serii RPG

Z Fallout można mieć pewien problem. Z jednej strony nie wypada zaprzeczać twierdzeniom, iż mowa o kultowej marce, a z drugiej wydaje się, że mamy do czynienia z wyraźną tendencją spadkową. O ile pierwsze odsłony były oceniane rewelacyjnie, o tyle z czasem się to zmieniało.

Fallout 4 to propozycja z 2015 roku, którą przyjęto może nie entuzjastycznie, ale dość dobrze, a w każdym razie później było gorzej [Fallout 76 - przyp. red.]. Średnia ocen z branżowych recenzji przekroczyła 80%, ale już u graczy sięgnęła niespełna 60%. Wydaje się, że odpowiednio dopracowana aktualizacja powinna sprawić, że znajdą się chętni do opuszczenia Krypty 111.

Źródło: bethesda