W informacji prasowej sporządzonej dla Hisense można wyczytać, że statystyczny Polak ogląda telewizję przez 3 godziny i 55 minut dziennie. To sporo. Jednak ostatnio zaczyna się to zmieniać. Powodem jest rozkwit VoD.

Polacy oglądają telewizję coraz krócej. Jak podaje KRRiT, w 2022 roku przeciętny Polak przeznaczał na taką formę rozrywki prawie 4 godziny dziennie. To dużo, ale i tak mniej niż przed kilkoma laty: od 2015 czas spędzany na wpatrywaniu się w TV stopniowo maleje. Wyjątkiem jest rok 2020, w którym odnotowano wzrost oglądalności związany z pandemią i lockdownem.

Jakie programy TV Polacy oglądają najczęściej?

W 2022 na czele znalazły się programy informacyjne z trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce. Dzienniki przedstawiające najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata nadal stanowią jedno z głównych źródeł wiedzy – szczególnie dla starszych pokoleń.

Polscy widzowie wybierają również programy publicystyczne, a także reality show, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem – w przeciwieństwie do pełnometrażowych filmów. W wyniku rozwoju platform VoD wzrasta konsumpcja treści wideo w internecie, co przyczynia się do spadku oglądalności tradycyjnej telewizji.

VoD to przyszłość telewizji?

Dzięki subskrypcji wideo na żądanie mamy dostęp do ogromnej bazy filmów i seriali, które możemy oglądać bez przerw w dowolnym czasie na wybranym przez siebie urządzeniu. Opcja dostosowania treści do własnych zainteresowań jest jedną z głównych zalet platform VoD. Jak podaje KRRiT, coraz więcej gospodarstw domowych z dostępem do internetu korzysta z płatnych serwisów streamingowych.

W Polsce największą popularnością od kilku lat cieszy się Netflix, który w pierwszym kwartale 2023 przyciągnął aż 40 procent wszystkich polskich użytkowników VoD. Na drugim miejscu znalazły się platformy Disney+ (14 procent zasięgu) i HBO Max (13,27 procent). Z polskich platform VoD najpopularniejsze w tym okresie były Player oraz TVP VOD.

Jakie TV kupują Polacy?

W naszym kraju przybywa amatorów ekranów o dużej rozdzielczości. Najbardziej popularnymi rozmiarami są modele 55- i 65-calowe. Znaczna część konsumentów sięga również po większe modele o przekątnej 75", 85".

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę GfK, dla Polaków w kupowanym TV ważne są też technologie. W 2022 roku aż 71 procent kupujących wybrało modele obsługujące 4K UHD. Sporo osób decyduje się na Smart TV.

