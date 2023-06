Stało się. Pierwsza część 3. sezonu “Wiedźmina” wylądowała na Netfliksie i doczekała się pierwszych recenzji. Podczas gdy rodzima publika prowadzi burzliwą, niestroniącą od mocnych słów dyskusję dookoła tytułu, za granicą nastroje są już znacznie bardziej entuzjastyczne.

Wiedźmin sezon 3 – pierwsze recenzje

Aktualnie 3. sezon “Wiedźmina” może pochwalić się 84% pozytywnych recenzji krytyków w serwisie Rotten Tomatoes (na podstawie 25 ocen). Gdy jednak zestawić ten rezultat z opinią wyrażoną przez zagraniczną publikę, wcale nie jest tak kolorowo. Niespełna połowa widzów (dokładnie 49%) ocenia najnowszą odsłonę serii pozytywnie. To wciąż jednak lepszy wynik od średniej widniejącej na rodzimym Filmwebie, gdzie na podstawie 232 ocen tytuł może liczyć na 3,2 punktu w 10-stopniowej skali.

Jaki jest odbiór u nas – każdy widzi. W niniejszym artykule pochylimy się zaś nad perspektywą szerszej widowni – bez osobistych względów i uprzedzeń. Jak świat postrzega 3. sezon “Wiedźmina”?

Wiedźmin sezon 3 – przegląd zagranicznych recenzji

Wśród zagranicznych recenzji dominuje pozytywny wydźwięk. Powtarzają się hasła o większej spójności i ilości nagromadzonej akcji, świetnej grze aktorskiej Cavilla, nacisku na rozwój relacji trojga głównych bohaterów oraz – co najważniejsze dla fanów oryginalnej serii książek – fabularnej bliskości do pierwowzoru, jakiej nie udało się dotychczas osiągnąć dwóm poprzednikom sezonu.

Nad występem Cavilla rozpływają się The Verge i Empire:

Sezon 3 »Wiedźmina« to epicki finał Geralta Henry'ego Cavilla (The Verge);

W swojej ostatniej odsłonie Cavill pokazuje wszystko, co czyni go idealnym do tytułowej roli, zapewniając dominującą (a niekiedy przyjemnie zawadiacką) obecność przez cały czas. Otrzymawszy większą liczbę dialogów niż kiedykolwiek wcześniej, [Cavill – przyp. red.] wydobywa więcej humoru i emocji z typowo szorstkich wypowiedzi Geralta, niż można by się spodziewać (Empire).

Collider podkreśla inne – nie mniej znaczące – atuty produkcji:

Szkoda, że Cavill odchodzi [...], ale biorąc pod uwagę to, co sezon 3 »Wiedźmina« ustanawia pod względem narastającego konfliktu, bogatego rozwoju postaci i relacji oraz fenomenalnych występów, wciąż jest wiele rzeczy wartych uwagi w czwartym i następnym sezonie.

Wtóruje mu The Guardian:

Czy serial poradzi sobie bez Henry’ego Cavilla? Będzie boleć, ale w »Wiedźminie« dzieje się wystarczająco dużo, abyśmy mogli wyobrazić sobie życie bez niego.

Nie zabrakło też słów krytyki:

Czasami polityczne manewry powodują nadmiar sekwencji, w których postaci wyjaśniają lub narzekają na to, co się właśnie wydarzyło, bez rozwijania historii, ale zespół jest w stanie rozproszyć nas czystą zabawą (The Guardian);

W trzecim sezonie pokonanie dystansu między niektórymi lokalizacjami zajmuje [...] tylko kilka minut, co okazuje się jedynie wygodnym skrótem narracyjnym, a nie sposobem na skuteczne podniesienie napięcia (Collider);

Nacisk na rozbudowane opowiadanie mitologii »Wiedźmina« wysysa cenną energię, co pozostaje głównym powodem, dla którego ta produkcja nadal jest zaledwie dobrym, a nie świetnym serialem (IGN).

Koniec końców ogólny obraz 3. sezonu “Wiedźmina” oceniany jest na plus i wyraźnie nie brakuje apetytu na więcej. Nie trzeba będzie zresztą długo czekać.

Wiedźmin sezon 3 – kiedy premiera 2. części?

2. część “Wiedźmina 3” zadebiutuje w serwisie Netflix za niespełna miesiąc, 27 lipca 2023 roku. A Wy, czekacie na kolejne odcinki?

Źródło: Collider, The Guardian, The Verge, Empire, IGN, Netflix