Popularny przede wszystkim wśród fanów oglądania sportu na żywo serwis Viaplay opuszcza Polskę. Skandynawski serwis streamingowy zniknie też z USA, Wielkiej Brytanii i państw bałtyckich.

Decyzja giganta jest oficjalna. Z prezentacji przygotowanej przez Viaplay Group wynika, że platforma w najbliższym czasie zamierza opuścić kilka rynków. Sekcja “bieżące działania” (ang. current actions) wskazuje, że wyłączenie platformy VOD jest zaplanowane przez właścicieli raczej na bliższą aniżeli odległą przyszłość.

Viaplay przestanie działać w Polsce

Platforma znana przede wszystkim z transmitowania wydarzeń sportowych na żywo (ale też przygotowującą własne produkcje) pojawiła się w Polsce niemal dwa lata temu. Przez ten czas zbierała widzów m.in. wśród zainteresowanych piłką nożną, wyścigami F1, ale też sztukami walki.

Właściciel platformy mógł jednak uznać, że prowadzenie działalności w Polsce jest nierentowne. Dlatego też w najbliższych planach jest wyłączenie Viaplay w Polsce, Litwie, Estonii, Łotwie, Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

Źródło: Viaplay

Decyzja Viaplay Group jest najprawdopodobniej związana z kryzysem, którego doświadczała szwedzka platforma streamingowa od kilku tygodni. Plan naprawczy polegający na rezygnacji z części rynków mógł zatem okazać się najlepszym rozwiązaniem, by móc dalej rozwijać się na najważniejszych rynkach.

Nowa strategia Viaplay zakłada, że docelowo przedsiębiorstwo będzie rozwijać się w krajach nordyckich oraz Holandii (gdzie trafią wyłącznie treści sportowe). Choć konkretne daty planowanych działań nie zostały opublikowane, wyszczególnienie wyjścia Viaplay z Polski w sekcji bieżących działań może sugerować, że dla giganta jest to obecnie priorytet. Trudno jednak przewidzieć, ile konkretnie subskrybentom Viaplay pozostało czasu, aby cieszyć się tamtejszą ofertą.

Nie wiadomo też, do jakich platform trafią prawa do transmisji konkretnych wydarzeń sportowych (m.in. wspomniane wcześniej wyścigi F1, które do tej pory w Polsce można było oglądać tylko na Viaplay lub oficjalnym kanale F1TV). Na te ogłoszenia musimy z pewnością zaczekać.