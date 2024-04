Co nowego na Netflix? Premiery maj 2024

W maju 2024 roku Netflix odświeża swoją ofertę, wprowadzając nowe filmy i seriale, w sam raz na majówkę. To obiecujący czas dla miłośników rozrywki, z bogatym asortymentem propozycji dla każdego. Sprawdź, co nowego pojawi się na Netflix w maju 2024.

Licząc na najlepsze filmy i seriale, nie można pominąć oferty Netflix. Popularny serwis VOD aktualizuje ofertę na maj 2024, a chcąc wstąpić do tego świata rozrywki, warto dowiedzieć się, jaka jest cena Netflixa w Polsce. No dobrze, a co abonenci otrzymują w zamian? Oto jak prezentują się nowości na nadchodzący miesiąc.

Co nowego na Netflix: maj 2024

Nowe filmy i seriale w maju 2024 to imponujących rozmiarów lista. Wśród ciekawych produkcji znajdziemy na przykład:

Trzeci sezon serialu "Bridgertonowie" to jedna z ciekawych premier. Pierwszy odcinek trafi do biblioteki Netflix już 16 maja. Czego należy się spodziewać? Serial z pewnością trafi w gusta tych widzów, którzy cenią sobie dramatyzm czy rozterki uczuciowe.

Ze skrajności w skrajność, czyli komedia "Bez lukru" z datą premiery 3 maja na Netflix. Czy śniadanie może być zarzewiem konfliktu między dwoma korporacjami? Okazuje się, że tak. Dwie wiodące firmy ryzwalizują o to, komu uda się zrewolucjonizować śniadanie poprzez wprowadzenie na rynek specjalnego ciastka.

Z kolei film "Atlas" to idealna propozycja dla miłośników sztucznej inteligencji, a raczej jej potencjalnie niszczycielskiej natury, tak chętnie podkreślanej w filmach, serialach czy grach. Młoda analityczka, która nie nie ufa SI, wyrusza na specjalną misję. Cel: znaleźć robota-renegata. Problem i jednocześnie cały dramatyzm polega na tym, że kobieta musi podjąć współpracę ze sztuczną inteligencją, by uratować ludzkość. Premiera 24 maja.

Wszystkie nowości na Netflix w maju 2024

Heeramandi: Bazar diamentów; 1.5.2024; serial, dramat

W głąb króliczej nory; 1.5.2024; film, komedia

Deaw Special: Super Soft Power; 1.5.2024; odcinek specjalny, komedia

Szczerze mówiąc; 1.5.2024; serial, komedia

T-P BON; 2.5.2024; serial, przygodowy

Facet z zasadami; 2.5.2024; serial, dramat

Sekrety neandertalczyków; 2.5.2024; film, dokument

Piękna buntowniczka; 2.5.2024; film, dramat

The Unbroken Voice; 3.5.2024; serial, dramat

Selling Sunset: Orange County; 3.5.2024; serial, reality TV

Pocztówki; 3.5.2024; serial, dramat

Bez lukru; 3.5.2024; film, komedia

John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A.; 3.5.2024; serial, komedia

Nietypowa rodzina; 4.5.2024; serial, dramat

Katt Williams: Woke Foke; 4.5.2024; odcinek specjalny, komedia

The Roast of Tom Brady; 5.5.2024; odcinek specjalny, komedia

Bogaci ekspaci w Korei; 7.5.2024; serial, reality TV

Finał: Szturm na Wembley; 8.5.2024; film, dokument

Bodkin; 9.5.2024; serial, horror/thriller

Dziękuję, następny; 9.5.2024; serial, komedia

Strażnik motyli; 9.5.2024; film, dokument

Matka panny młodej; 9.5.2024; film, komedia

Blood of Zeus; 9.5.2024; serial, przygodowy

Pokémon: Horyzonty – Seria; 10.5.2024; serial, familijny i dla dzieci

Przepis na morderstwo: Sprawa Césara Romána; 10.5.2024; serial, dokument

Ultimatum: RPA; 10.5.2024; serial, reality TV

Życie z lampartami; 10.5.2024; film, dokument

Ashley Madison: Seks, kłamstwa i skandal; 15.5.2024; serial, dokument

Bridgertonowie; 16.5.2024; serial, dramat

Maestro na wyspie; 16.5.2024; serial, sensacyjny

W domu potwora; 16.5.2024; film, horror/thriller

The 8 Show; 17.5.2024; serial, komedia

Jednorożec Thelma; 17.5.2024; film, familijny i dla dzieci

Chronić i służyć: Ile władzy ma policja w USA; 17.5.2024; film, dokument

Golden Kamuy; 19.5.2024; film, przygodowy

L’Agence: Luksusowe nieruchomości; 20.5.2024; serial, reality TV

Moc księżniczek; 20.5.2024; serial, familijny i dla dzieci

Rachel Feinstein: Big Guy; 21.5.2024; odcinek specjalny, komedia

Londyn na sprzedaż; 22.5.2024; serial, reality TV

Garouden: The Way of the Lone Wolf; 23.5.2024; serial, anime

Oponiarze; 23.5.2024; serial, komedia

Sprzedawca iluzji: Wzlot i upadek Generación Zoe; 23.5.2024; film, dokument

W dobrych rękach 2; 23.5.2024; film, komedia

Franco Escamilla: Ladies' man; 23.5.2024; odcinek specjalny, komedia

Mulligan; 24.5.2024; serial, komedia

Park Jurajski: Teoria chaosu; 24.5.2024; serial, familijny i dla dzieci

Atlas; 24.5.2024; film, dramat

My Oni Girl; 24.5.2024; film, przygodowy

Kolory zła: Czerwień; 29.5.2024; film, horror/thriller

Eric; 30.5.2024; serial, dramat

Dość milczenia; 31.5.2024; serial, dramat

Część ciebie; 31.5.2024; film, dramat

Najwięksi rywale: Indie kontra Pakistan; 31.5.2024; serial, dokument

Źródło: Netflix