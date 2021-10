Sprzęt do gier

Do IKEA rzucili meble dla graczy. Na jakie ceny trzeba być przygotowanym i co można ugrać kupując od Wikingów?

Na asortymentu dla graczy w ofercie szwedzkiego giganta meblarskiego czekamy juz od kilkunastu miesięcy. IKEA w 2020 roku rozpoczęła współpracę z ASUS Republic of Gamers. Jej celem miało być stworzenie serii produktów odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom graczy. IKEA jest w tej kwestii nowicjuszem, ale znalazła sobie doskonałe wsparcie. Mimo to kontrowersji nadal jest nie mało i IKEA przyznaje się do nich nawet w materiale promocyjnym:

Wieje szczerością, ale graczy powyższy film wcale nie musi uspokajać. ASUS ROG oznacza bowiem inwestycję w jakość, jednak IKEA też ma swoje zalety. Tanie i sprytne umeblowanie jaskini gracza było w niej możliwe. Wystarczyła taktyka zakupowego partyzanta i zorientowanie się, ze imperium meblarskie zazdrośnie strzeże swoich możliwości, lokując meble przyjazne graczom wśród akcesoriów biurowych i szkolnych. Czy warto rozbijać świnkę skarbonkę i szykować śrubokręty z okazji wjazdu do polskich sklepów IKEA produktów „dla graczy"?

Nowości dla graczy w IKEA

W nowe jofercie dla graczy IKEA proponuje około 20 produktów (ignorując różnice kolorystyczne i traktując zestawy jako 1 produkt). Do wzięcia są:

Krzesła gamingowe

Biurka gamingowe

Jak widać, IKEA nie rozczarowuje i ceny są mocną stroną oferty. Poprzestając na krześle i biurku, wydamy maksymalnie 1298 zł. Szanując swój budżet możemy nawet ofiarować Wikingom niespełna 900 zł, a i tak dostarczą nam podstawowe wyposażenie stanowiska gamingowego. Nie ma też znaczenia, czy zdecydujemy się na zakup pojedynczych mebli, czy zestawu. Cena proponowanej przez producenta kompilacji jest taka sama jak suma cen osobnych elementów.

Akcesoria dla graczy

Do stanu przypominającego katalogowe zdjęcia potrzebujemy jednak kilku dodatków. Ich ceny nie są szczególnie wygórowane, ale ilość spora i zdolna uczynić nasz rachunek bardziej soczystym.

Seria UPPSPEL:

Tablica perforowana za 79 zł (4 zaczepy do niej 29 zł)

Komoda na kółkach 299 zł

Witryna 249 zł

Podstawka pod zestaw komputerowy 49 zł

Plakat 19,99 zł

Seria LANDSPELARE:

Ochraniacz podłogi 149 zł

Poduszka dla gracza 79,99 zł

Drewniany stojak w kształcie ręki 59,99 zł

Kubek z uchwytem za 59,98 zł (sam uchwyt lub sam kubek 29,99 zł każde)

Stojak na słuchawki 49 zł

Duża podkładka pod mysz i klawiaturę 39,99 zł

Mouse bungee 39,99 zł

Podgłówek 29,99 zł

Mała podkładka pod mysz 19,99 zł

Gdzie jest haczyk w ofercie IKEA?

W ofercie dla graczy od IKEA są dwie rzeczy, których nie warto przegapić.

Produkty ASUS Republic of Gamers

Meble i akcesoria dla graczy IKEA oferuje w pięciu liniach:

UPPSPEL,

LÅNESPELARE,

MATCHSPEL,

UTESPELARE,

HUVUDSPELAR.

Jak czytamy w komunikacie prasowym IKEA:

Wszystkie artykuły UPPSPEL zostały stworzone przez IKEA i ROG. Pozostałe produkty to projekt IKEA w oparciu o spostrzeżenia i wiedzę zdobyte podczas wspólnej pracy, aby zapewnić szeroką ofertę oraz zaspokoić różne potrzeby pod względem funkcji, wzornictwa i ceny.

Podpowiedź: Republic od Gamers firmuje tylko szafki, tablicę perforowaną, podstawkę pod PC i plakat. Krzesła i biurka są autorskimi pomysłami IKEA.

Krzesła gamingowe

Warto też pamiętać, że wśród nowych produktów dla graczy IKEA oferuje krzesła gamingowe, a nie fotele. Nie należy oczekiwać od nich porównywalnej z fotelami dla graczy ergonomii oraz udźwigu. Krzesła gamingowe IKEA sprzedaje w formie przeznaczonych do samodzielnego montażu, a ich nośność nie przekracza 110 kg. Jeśli mamy większe wymagania, ich używanie może być niebezpieczne.

Co warto kupić w IKEA?

Chociaż ofercie IKEA trzeba uważnie patrzeć w zęby, można w niej znaleźć prawdziwe skarby. Bardzo często są to drobnostki. Na przykład ich wyciskarka do czosnku jest zaskakująco bezkonkurencyjna. Podobnie, pewien potencjał na popularność mają nowe akcesoria dla graczy. Moim subiektywnym faworytem jest duża podkładka pod mysz i klawiaturę.

Graczom może w niej brakować ergonomii, ale wielu użytkowników komputerów osobistych będzie zadowolonych z ograniczenia zamieszania na biurku. Model proponowany przez IKEA jest też przyzwoicie wykonany, a jego cena nie jest z kosmosu.

Źródło: IKEA