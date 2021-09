Cel - budujemy nowoczesny zestaw PC do grania, ale ma to być prawdziwy gamingowy sprzęt, który będzie optymalny do komfortowej rozgrywki w rozdzielczości Full HD. Składamy zarówno podzespoły, jak i dobieramy monitor.

Ile kosztuje komputer gamingowy? Umówmy się, że nie jest to najlepszy okres do składania komputera. W 2018 roku gdy chcieliśmy złożyć PC do grania w Full HD, to za ponad 3500 złotych mogliśmy zostać posiadaczami komputera z kartą graficzną GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580 oraz procesorem AMD Ryzen 2600. Zaznaczamy, że mówimy tu o kompletnej platformie z obudową, zasilaczem i monitorem. Trzy lata później za taką kwotę... kupimy zaledwie nowoczesną kartę graficzną przeznaczonej do rozgrywki w Full HD. A i to, jak będziemy mieć szczęście.

Albo więc nastawimy się na spory wydatek, albo też będziemy posiłkować się innymi rozwiązaniami - np. kupując starsze i używane karty graficzne, bądź wręcz sięgając po zintegrowane grafiki, jak choćby te w testowanym przez nas procesorze AMD Ryzen 7 5700G. Załóżmy jednak, że chcemy złożyć nowy komputer do grania w Full HD oparty na nowoczesnych podzespołach. Ile to będzie nas kosztować?

Warto również zauważyć, że w ciągu kilku lat zmieniły się oczekiwania graczy. Owszem, wielu z nas chce nadal grać w rozdzielczości Full HD, ale już nie w 60, ale w 120, czy 144 klatkach na sekundę - oczywiście razem z odpowiednim monitorem.

Ile kosztuje komputer do gier?

Optymalny komputer do gier - tzn. o idealnym stosunku ceny do wydajności i spełniający wszystkie określone wymagania to raczej ideał do którego należy dążyć zgodnie z własnymi potrzebami. Nie ma jednej idealnej konfiguracji, która sprostałaby wymaganiom wszystkich. Tym niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować stworzyć taki przykładowy komputer - pozwalający na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości Full HD, bez poświęcania jakości ustawień graficznych nawet w najbardziej wymagających grach.

Założenia są proste - chcemy zbudować przykładową konfigurację, nie najtańszą, ale taką która zadowoli wymagającego gracza, który chce grać w rozdzielczości Full HD (nawet przy większej ilości klatek na sekundę), lub w niektórych przypadkach w QHD. Innymi słowy wymagające gry mają działać płynnie przy najwyższych lub wysokich ustawieniach graficznych.

Podzespoły: karta graficzna

Mała uwaga - ceny kart graficznych zmieniają się tak dynamiczne, że podane przez nas kwoty po tygodniu mogą okazać się już nieaktualne. Gwoli przypomnienia - w 2018 roku za Radeona RX 580 lub GeForce GTX 1060 płaciliśmy ponad 1000 złotych. Jeśli zamierzamy sięgnąć po najnowsze rozwiązania, to obecnie najmniej wydajnymi (a więc najtańszymi) modelami opartymi na AMD Navi 2 i NVIDIA Ampere są:

Każda z wymienionych tu kart obsługuje sprzętowy ray-tracing, ale modele z tego segmentu nie imponują wydajnością w tych zastosowaniach. GeForce RTX 3060 ma aż 12 GB pamięci graficznej (pozostałe 8 GB), ale jest równocześnie najmniej wydajną kartą z tej trójki.

Olbrzymią zaletą kart GeForce jest wsparcie technologii DLSS, która przyśpiesza działanie gier przy niewielkim spadku jakości obrazu. Wprawdzie AMD zaprezentowała już konkurencyjną technologię FidelityFX Super Resolution (FSR), jednak jako, że jest to rozwiązanie nowe to nie znajdziemy go w dużej ilości gier. Z bardziej znanych tytułów obsługą FSR może pochwalić się choćby Resident Evil Village, a w przyszłości również Far Cry 6.

Radeony obsługują technologię supersynchronizacji FreeSync, a na rynku znajdziemy dużo tanich monitorów wyposażonych w tą technologię. Do karty GeForce nie dobierzemy taniego monitora z konkurencyjną technologią G-Sync, gdyż są one najzwyczajniej na świecie drogie. Po co w ogóle nam supersynchronizacja? Dzięki tym technologiom obraz w grach będzie jeszcze bardziej płynny. O i ile w przypadku monitorów G-Sync musimy sporo dopłacić za tę technologię, to w przypadku monitorów FreeSync otrzymujemy supersynchronizację bez dodatkowych kosztów.

Ceny są wariackie, ale warto zauważyć, że karty te sprawdzą się nawet w rozdzielczości 2560 x 1440, chociaż najbardziej wymagające gry jak Cyberpunk 2077 nie zapewnią już odpowiedniej płynności w takiej rozdzielczości i przy maksymalnych ustawieniach (bez ray-tracingu).

Co robić, jak żyć? Jeśli ceny nowoczesnych kart są dla Ciebie zbyt wysokie możesz poczekać na tańsze modele, jak GeForce RTX 3050, czy Radeona RX 6500. Jeśli nie chcesz czekać, pozostają Ci starsze, bądź używane modele. Możesz również zerknąć na nasze 5 sposobów na to, jak sobie radzić, kiedy nie możesz kupić nowej karty graficznej.

Podzespoły: procesor

Na rynku procesorów zaszła ciekawa rotacja, bowiem w mniej wydajnym segmencie to Intel ma ciekawiej wycenione jednostki. Można postawić na na dobre procesory ze średniego segmentu, albo nieco słabszy i starszy model Core i5 Intela, który jednak całkiem dobrze sprawdzi się w grach. A mówimy konkretnie o:

Jeśli mamy przeznaczony na procesor nieco większy budżet, warto sięgnąć po Ryzen 5 5600X lub Core i5-11600K. W cenie około 750 złotych nieco starszy Intel Core i5 10400F to wciąż dobry wybór, chociaż należy pamiętać, że nie umożliwia on podkręcania. Polecamy oczywiście rzut okiem do naszego topu najlepszych procesorów do gier.

Podzespoły: płyta główna

W przypadku nowych Ryzenów warto sięgnąć po płytę ze średniego segmentu z chipsetem B550, ale w przypadku Rocket Lake (Core 11-tej generacji) sytuacja nieco się komplikuje. Tańsze płyty B560/H570 umożliwiają tylko podkręcanie pamięci RAM, a jeśli chcemy podkręcić sam procesor pozostają nam droższe płyty Z590. W przypadku Intel Comet Lake można śmiało sięgnąć po starsze płyty serii 4xx. Nie warto wybierać najtańszych płyt z danym chipsetem, bowiem często producenci stosuje tam cięcia budżetowe, jak choćby słabsza sekcja zasilania.

MSI B560M PRO-VDH WIFI - około 600 złotych

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS (WI-FI) - około 700 złotych

MSI Z590-A PRO - około 900 złotych

Koniecznie zobaczcie nasze zestawienia polecanych płyt dla procesórów AMD oraz najlepszych płyt dla procesorów Intel.

Podzespoły: pamięć RAM

Tutaj nie ma nad czym główkować. Wybieramy zestaw 2 x 8 GB o taktowaniu od 3200 do 3600 MHz - w tym segmencie będzie to w zupełności wystarczające.

Pamięć RAM DDR4 2 x 8 GB 3200-3600 MHz - ceny zaczynają się od 300-350 złotych

Podzespoły: nośnik danych

Ceny nośników SSD są dziś całkiem przyzwoite i można śmiało zaopatrzeć się w SSD o pojemności 1 TB w wersji PCI-E/NVMe. Tańsze modele SSD NVMe nie będą oferować oszałamiających osiągów, ale i tak będą szybsze od standardowych modeli SATA.

Kingston A2000 M.2 Pci-e NVMe 1TB - około 450 złotych

Peryferia: monitor

Tutaj panuje duża dowolność i każdy może dobrać monitor wedle własnych potrzeb - np. jeśli zależy Ci na dużej płynności rozgrywki w strzelaninach online sięgnij po monitor o odświeżaniu od 120 Hz wzwyż. Użytkownicy kart Radeon powinni zwrócić uwagę na obecność technologii FreeSync. Karty graficzne które obecnie producenci pozycjonują do rozdzielczości Full HD umożliwiają również w większości przypadków rozgrywkę w rozdzielczości (W)QHD.

AOC 24B2XD (75 Hz IPS) - około 600 złotych

iiyama G-Master G2466HSU-B1 Red Eagle (165 Hz VA FreeSync) - około 900 złotych

Pozostało nam jeszcze wybrać obudowę i zasilacz - ponownie sięgneliśmy po sprawdzone podzespoły w niewygórowanych cenach.

Całość (bez klawiatury, myszki i systemu operacyjnego) - cena

karta graficzna Radeon RX 6600 XT / GeForce RTX 3060 - 3700 złotych

procesor Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-11600K - 1300 złotych

płyta główna ASUS TUF Gaming B550M-PLUS (WI-FI) / MSI B560M PRO-VDH WIFI - 700 złotych

Pamięć RAM DDR4 2 x 8 GB 3600 MHz - 350 złotych

SSD Kingston A2000 M.2 PCI-E NVMe 1TB - 450 złotych

obudowa SilentiumPC Ventum VT2 TG ARGB - 200 złotych

zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM - 400 złotych

monitor AOC 24B2XD (75 Hz IPS) - 600 złotych

Ile kosztuje komputer gamingowy?

W sumie 7700 zł (za zestaw z monitorem) lub 7100 zł (bez monitora). A to nie żaden wydajnościowy potwór - komputer jest nowoczesny, ale oparty na podzespołach ze średniego segmentu. To naprawdę ciężkie czasy dla osób chcących samodzielnie złożyć komputer i faktycznie czasem bardziej opłacalne jest rozejrzenie się za gotowymi zestawami.

Prawie połowę ceny całego zestawu stanowi karta graficzna (!). Nawet wcale nie takie niskie ceny procesorów nie wpływają tak znacząco na końcową kwotę. Pamiętajcie również, że w naszym przykładowym komputerze wykorzystaliśmy procesory i karty graficzne najnowszej generacji - wybierając starsze lub używane podzespoły możemy znacząco obniżyć cenę.

Testy wydajnościowe

Zobacz jak proponowane karty graficzne radzą sobie w grach:

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 104

81 GeForce RTX 3060 99

76 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 83

61 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 GeForce RTX 3060 65

49 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 70

56 GeForce RTX 3060 65

53 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 59

48 GeForce RTX 3060 55

46 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Jak widać każda z tych kart oferuje bardzo dobrą wydajność w Full HD, ale jeśli marzyły się wam stałe 120/144 klatki na sekundę, to w wielu przypadkach będziecie musieli zejść z maksymalnych ustawień graficznych, a w niektórych będzie to raczej nieosiągalne (np. Cyberpunk 2077). Ratunkiem mogą okazać się wspomniane technologie NVIDIA DLSS oraz AMD FSR.

A jakie Wy macie pomysły na komputery do grania w Full HD? Dajcie znać w komentarzach!