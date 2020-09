IKEA zamierza podbić rynek mebli dla graczy. Pomoże jej w tym marka ASUS ROG, która jest uznawana za jednego z głównych graczy w tej branży.

Produkty dla graczy cieszą się coraz większym zainteresowaniem i pojawiają się w ofertach kolejnych producentów. Nikt chyba jednak nie podejrzewał, że do tego grona dołączy też… sklep IKEA.

IKEA będzie tworzyć meble dla graczy

Szwedzki sklep podjął współpracę z marką ASUS Republic of Gamers, która jest uznawana za jednego z liderów na rynku produktów dla graczy.

Współpracując z ROG, IKEA chce połączyć swoją wiedzę o wyposażeniu domu z doświadczeniem ROG w tworzeniu wyjątkowych wrażeń z gry.

Gamingowe meble IKEA - czego i kiedy możemy się spodziewać?

Na ten moment jeszcze nie wiadomo zbyt wiele. Wiemy, że projektowaniem mebli będzie zajmować się oddział IKEA z Szanghaju w Chinach, we współpracy z zespołem ASUS ROG i profesjonalnymi graczami e-Sportowymi, a poszczególne konstrukcje będą dostosowane dla różnych grup demograficznych (co może sugerować, że będą one stylistycznie dopasowane do większej liczby wnętrz, aniżeli w przypadku typowych sprzętów do gier).

Mówi się o około 30 pozycjach, również z przystępniejszego segmentu cenowego. Gamingowe meble początkowo pojawią w Chinach i pierwsze produkty trafią tam do sprzedaży już w lutym 2021 roku. Premiera na pozostałych rynkach spodziewana jest dopiero w październiku 2021 roku.

Źródło: IKEA, Sweclockers

