“Indiana Jones 5” to jeden z tytułów promowanych podczas Star Wars Celebration 2023. Przy tej okazji ujawniono czas trwania nadchodzącej premiery. To najdłuższa część z całej serii przygód legendarnego archeologa!

Indiana Jones 5 – czas trwania

Kathleen Kennedy – szefowa studia Lucasfilm, stojącego za tytułem “Indiana Jones 5” – zapytana o czas trwania najnowszej odsłony filmowej serii pokusiła się o wyjątkowo precyzyjną odpowiedź. Jak słyszymy, “Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” zatrzyma Was w fotelach dłużej niż poprzednicy. Jego seans potrwa bowiem około 2 godzin i 22-23 minut.

Dla porównania dotychczasowy lider w tej kategorii – “Indiana Jones i ostatnia krucjata” – to 2 godziny i 7 minut “czasu ekranowego”. Tuż za nim plasuje się “Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki” z czasem trwania wynoszącym 2 godziny i 2 minuty. Podium zamykał zaś trwający niespełna 2 godziny “Indiana Jones i Świątynia Zagłady”.

Skąd taka decyzja?

Przyznam, że wcześniejszy montaż filmu był krótszy. Wynosił poniżej 2 godzin i 15 minut. Sporo o tym rozmawialiśmy […]. Powodem, dla którego jest to interesujące, jest fakt, że długie historie są czymś, co polubiliśmy w przestrzeni streamingowej. Myślę więc, że jest to naturalna kolej rzeczy, że przenosimy to do kina. W ostatnim czasie było wiele filmów trwających ponad 3 godziny i nie odczułam wcale ich długiego czasu trwania

– zdradziła Kennedy.

Jej pełną wypowiedź znajdziecie poniżej:

Kiedy premiera Indiana Jones 5?

“Indiana Jones 5” zadebiutuje w kinach już 30 czerwca 2023 roku.

