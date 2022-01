Wokół uniwersum Star Wars cały czas dzieje się wiele, również w kontekście branży gier. Ale gdyby komuś jednak brakowało nowości, to nadciągają kolejne.

Trzy nowe gry Star Wars

EA i Lucasfilm Games w oficjalnym komunikacie prasowym potwierdzają, iż trwają prace nad trzema nowymi grami osadzonymi w świecie Star Wars. Będą one zaliczane do odmiennych gatunków, ale wszystkie mają zostać opracowane przez to samo studio - Respawn Entertainment. Nikt nie neguje jednak sięgania po pomoc z zewnątrz, przynajmniej przy części z tych projektów. Gdyby ktoś nie kojarzył, Respawn Entertainment to ekipa mająca już w dorobku jedną propozycję z fabułą zabierającą graczy do świata Gwiezdnych Wojen. Mowa o Star Wars Jedi: Upadły zakon z 2019 roku.

„Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z niezwykle utalentowanymi zespołami Respawn. Ci ludzie wykazali się umiejętnością opowiadania epickich historii Star Wars, a także najlepszą w swojej klasie rozgrywką w różnych gatunkach. Nie możemy się doczekać, aby dostarczyć jeszcze więcej niesamowitych wrażeń z odległej galaktyki.” - Douglas Reilly, wiceprezes Lucasfilm Games

Jakie gry szykuje Respawn Entertainment?

Tajemnicy nie stanowi to, o jakich gatunkach mowa. Na rynek trafić ma nowa część serii Star Wars Jedi, a więc przygodowa gra akcji, a także strategia i strzelanka. Jak widać coś ruszyło się po tym, jak w zeszłym roku przywrócono do życia Lucasfilm Games. EA traci wyłączność na Star Wars.

Chociaż prace już trwają, póki co nie można liczyć na bliższe szczegóły. Dziennikarze związani z branżą i zazwyczaj dobrze poinformowani donoszą, iż najszybciej zadebiutuje sequel Star Wars Jedi: Upadły zakon. Być może premiery doczekamy się jeszcze w tym roku.

Zdecydowanie dłużej poczekamy na strategię (przy niej pomagać ma nowe studio Bit Reactor, na czele którego stoi Greg Foertsch, były dyrektor kreatywny XCOM: Enemy Unknown i XCOM 2) oraz strzelankę. Ważną rolę w całej układance będzie pełnić Vince Zampella, założyciel Respawn Entertainment. Ma bowiem nadzorować prace nad wszystkimi nowymi projektami, a także dbać o dobre relacje na linii Respawn Entertainment/EA - Lucasfilm Games.

Źródło: starwars