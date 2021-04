Długo czekaliśmy, ale warto było. Wokół nowego filmu o przygodach Indiany Jonesa zaczyna dziać się sporo dobrego.

Mads Mikkelsen wystąpi w filmie Indiana Jones 5

Przez bardzo długi czas film Indiana Jones 5 pozostawał owiany tajemnicą. Co do obsady pewne było jedynie tyle, że znajdzie się w niej Harrison Ford. Chociaż określenie gwiazda bywa nadużywane, w kontekście akurat tego aktora wydaje się w pełni uzasadnione. Podobnie jak w przypadku Madsa Mikkelsena. Jak właśnie ogłoszono, również on wystąpi w najnowszej części sagi o losach dzielnego archeologa i poszukiwacza przygód.

Mads Mikkelsen powinien być doskonale znany nie tylko fanom skandynawskiego kina. Urodzony w Kopenhadze aktor ma już bardzo rozbudowane CV i to o nie byle jakie role. Wystąpił między innymi w serialu Hannibal, a także takich filmach jak Casino Royale, Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie, Doktor Strange czy mniej medialnych, ale naprawdę wartych poświęcenia im czasu Polowanie i Na rauszu.

Mads Mikkelsen has a helluva resume with franchises



Pixar (Danish Dub)

James Bond

MCU

Star Wars

Wizarding World

Indiana Jones pic.twitter.com/aD4xYM5di0 — Fandom (@getFANDOM) April 15, 2021

Mads Mikkelsen ma za sobą role także w grach

Mimo wszystko częściej niż o filmach i serialach piszemy o grach. Niektórzy z Was być może kojarzą wymienionego aktora właśnie z racji tego typu produkcji.

Był zaangażowany do prac przy dwóch - Quantum of Solace oraz zdecydowanie popularniejszym Death Stranding.

Znamy 3 główne twarze filmu Indiana Jones 5?

Nie jest póki co jasne, jaką rolę Mads Mikkelsen dostanie w tym przypadku, ale nie ulega wątpliwości, że angaż takiej postaci może napawać optymizmem. Kilka dni temu ujawniono, że w Indiana Jones 5 pojawi się też Phoebe Waller-Bridge. Najprawdopodobniej zostanie obsadzona w głównej roli kobiecej. W tym samym czasie potwierdzono, że muzykę do filmu skomponuje ceniony John Williams.

Póki co pojawiają się zatem pozytywne informacje i miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Film ma trafić do kin w lipcu przyszłego roku.

Źródło: twitter - @getFANDOM

Warto zobaczyć również: