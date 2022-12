Indiana Jones and the Dial of Destiny to pełny tytuł najnowszej części popularnej serii filmów przygodowych. Lucasfilm zaprezentowało pierwszy zwiastun.

Wkrótce kolejna przygoda Indiany Jonesa

Indiana Jones 5 został potwierdzony już jakiś czas temu. Obiecywano premierę w 2023 roku i wygląda na to, że słowa uda się dotrzymać. Od teraz wypada posługiwać się oficjalnym tytułem Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones i tarcza przeznaczenia w polskiej wersji językowej). Dla widzów sympatyzujących z losami niebanalnego archeologa i poszukiwacza przygód równie ważny jest jednak fakt, że wreszcie zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu.

Jest więc okazja do rzucenia okiem na kilka scen i być może na wstępną odpowiedź związaną z postawionym w tytule pytaniem. Nie chodzi oczywiście o umiejętności aktorskie Harrisona Forda, bo tych podważać nikt nie powinien. Nie jest jednak tajemnicą, że w tym roku skończył on 80 lat, a mówimy o serii filmów, w której wciela się w bohatera, określmy to, prowadzącego aktywny tryb życia.

Nowy Indiana Jones, którego akcja ma rozgrywać się w 1969 roku (chociaż będą też sceny retrospekcji), został wyreżyserowany przez Jamesa Mangolda. Jeśli chodzi o obsadę, to Harrison Ford nie będzie jedyną doskonale znaną postacią. W filmie wystąpią również Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies i Thomas Kretschmann. Muzykę, podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon serii, skomponował John Williams.

Indiana Jones and the Dial of Destiny - zwiastun

Kiedy premiera Indiana Jones i tarcza przeznaczenia?

Poza wyczekiwanym zwiastunem pojawiły się też inne materiały i bardzo ważna informacja.

Chodzi o plakat promujący film, na którym oczywiście musiał znaleźć się główny bohater całego cyklu. Potwierdzono też, kiedy odbędzie się premiera filmu. Indiana Jones and the Dial of Destiny wejdzie na ekrany kin 30 czerwca przyszłego roku.

Źródło: Lucasfilm