Oto Industria – intrygująca strzelanka pierwszoosobowa osadzona w alternatywnej wersji Berlina z roku 1989. Zapowiada się krótka, ale naprawdę dobra zabawa.

Industria to pierwszoosobowa strzelanka przedstawiająca alternatywną wersję wydarzeń zapoczątkowanych przez obalenie muru berlińskiego. Trafimy do surrealistycznego świata, w którym przyjdzie nam zmierzyć się z morderczymi robotami. W tym celu wykorzystamy 4 rodzaje broni i do żadnej z nich nie otrzymamy celownika.

Ekipa Bleakmill nie ukrywa, że tworząc tę produkcję, inspirowała się hitami Valve, takimi jak Half-Life 2 czy Portal 2 – zarówno pod względem klimatu, jak i mechaniki rozgrywki. To brzmi jak konkretna zachęta, w przeciwieństwie do czasu potrzebnego na poznanie historii, bo wystarczą 4 godzinki.

Jeśli to dla was nie problem, to czytajcie dalej. A następna wiadomość jest taka, że gra Industria powstaje na silniku Unreal Engine 4. Już w przyszłym roku zagramy w nią tylko na pecetach – sprawdźcie zawczasu, czy wasze komputery są na tę zabawę gotowe…

Sprawdź minimalne i zalecane wymagania Industria:

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: dwurdzeniowy 3,2 GHz

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 660 lub Radeon R7 370

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: czterordzeniowy 3,2 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 970 lub Radeon RX 580

I jak? Dajcie znać, czy wasze pecety poradzą sobie z tym tytułem i czy w ogóle zamierzacie się o tym przekonywać.

Źródło: Dark Side of Gaming, Headup Games

