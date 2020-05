Valorant to sieciowa strzelanka twórców League of Legends, która może poważnie zagrozić takim e-sportowym hitom jak CS:GO czy Overwatch. Wiemy już, kiedy odbędzie się jej premiera.

Valorant z datą premiery. Gra jest już za rogiem

Ekipa Riot Games oficjalnie zapowiedziała, że Valorant trafi na rynek już 2 czerwca 2020 roku. Pięć dni wcześniej zakończą się zamknięte beta testy – ten czas pozwolić ma twórcom na upewnienie się, że wszystko jest gotowe, ale też na zresetowanie kont. Chodzi o to, by wszyscy gracze mogli po premierze rozpocząć rozgrywkę na równych zasadach.

A więc to 2 czerwca zadebiutuje gra, która ma być sensowną alternatywą dla takich tytułów jak CS:GO i Overwatch. Twórcy obiecują wysoką precyzję (a więc duże znaczenie umiejętności graczy), stabilne serwery (na których cheaterzy nie zagrzeją miejsca), dużą różnorodność (czyli szeroki wybór postaci, typów broni i map), „wsparcie na całe dekady” oraz dobre działanie na pecetach różnej klasy – sprawdźcie wymagania sprzętowe.

Jeszce jedna dobra wiadomość, jaką podzieliła się ekipa Riot Games, jest taka, że wraz z premierą pełnej wersji Valorant uruchomionych zostanie kilka nowych serwerów w różnych częściach świata. Jeden z nich będzie obecny w Warszawie.

Valorant – czym jest potencjalny pogromca CS-a i Overwatcha?

Przypomnijmy, że w Valorant do walki stawać będą dwie pięcioosobowe drużyny. Każda z nich będzie złożona z agentów o różnej charakterystyce, a umiejętne wykorzystanie ich zdolności będzie kluczem do sukcesu. To właśnie taktyka, obok precyzji i zręczności, będzie tutaj najważniejsza. Sama mechanika rozgrywki natomiast ma w sobie coś z LoL-a, coś z Overwatcha i coś z Destiny, ale ostatecznie jest bardzo oryginalna.

Źródło: Riot Games

Czytaj dalej o strzelankach: